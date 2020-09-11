Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украи...
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине...
Ракеты оставят без "колёс"? В Киеве рассказали, какими проблемами обер...
Главная / Война

Израиль перешел к новому плану завоевания Сирии

11 сентября 2020, 18:30  •  56 • Война
В пятницу утром многие сирийские и другие арабские СМИ сообщили об очередной воздушной атаке на позиции, контролируемые Сирийской арабской армией и ее ближайшими шиитскими союзниками из Хезболлы и Ирана (пока точно неизвестно, кто именно попал под обстрел — авт.).
Удар был нанесен прямо по окраинным районам города Алеппо и по близлежащим сельским территориям. По неподтвержденной информации, разрушенной оказалась некая фабрика по производству оружия. Фабрика эта принадлежит Сирийской арабской армии, но контролируют ее сейчас будто бы некие шиитские ополченцы, полностью финансируемые и поддерживаемые Ираном, который в свою очередь требует полной покорности. В общем, ополченцев этих надо рассматривать в качестве продолжения вооруженных сил Ирана, а не как самостоятельную силу. Последний фактор, к слову, и стал причиной атаки — будто бы израильтяне давно обнаружили этот объект, вычислили его истинных владельцев и решили атаковать.
Вроде бы в этом происшествии нет ничего примечательного — пока даже нет информации о жертвах, возможно, их нет совсем. Однако израильтяне еще раньше уже успели постараться для того, чтобы этот случай обратил на себя внимание мировой общественности.
Дело в том, что это уже четвертая атака за сентябрь. До этого нападению подвергались районы в разных частях арабской республики — как у западных границ, близ Израиля, так и далеко на востоке, в пустынных районах, недалеко от Ирака.
Читайте также
Турция-2020: «Наконец-то русские стали требовать к себе внимания» По сигналу гостей отель оштрафовали за «бодяжный» алкоголь на миллион рублей
Около недели назад атаке подверглись позиции связанных с Ираном боевых шиитских группировок в провинции Дэйр-эз-Зор. Тогда было убито около десятка бойцов, еще столько же получили ранения. К тому же был уничтожен склад с оружием.
Чуть позже удар был нанесен уже по Меядину, что тоже в Дэйр-эз-Зоре. На сей раз жертвами стали бойцы ливанской группировки «Хезболла». Число погибших также достигло десяти, впрочем, оно может вырасти или уже выросло, ибо было много тяжело раненных, о состоянии которых позже не сообщалось.
Еще одна атака была зафиксирована в Хомсе — Израиль бомбил авиабазу Т-4.
Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что Израиль перешел к новому способу ведения войны против Сирийской республики, так как прошлые варианты оказались перекрытыми.
— Дело в том, что эти многочисленные вылеты ЦАХАЛ потеряли всякую эффективность. Если раньше израильтяне без особых проблем залетали со стороны Ливана и прочих западных районов, то теперь большинство их атак через это направления стали бесполезны. На западе Сирии система ПВО стала настолько мощной и эффективной, что ЦАХАЛ со всеми свои супердорогими ракетами не может нанести сколько-нибудь стоящего ущерба. В связи с этим Тель-Авив принял решения, предварительно получив разрешение от Вашингтона, разметил часть своих ВВС на американских базах в Ираке и Кувейте. И теперь Израиль наносит удары через южные и восточные границы.
«СП»: — Для чего это нужно Тель-Авиву? Дело по-прежнему в иранцах?
— Нет. Во-первых, это вопрос престижа. Израиль раньше безнаказанно летал и делал все, что ему вздумается, теперь же вдруг все его бесценные ракеты либо летят мимо цели, либо их сбивают. И у внутренней аудитории появляются вопросы — налогоплательщики все видят и им сильно не нравится, что их налоги тратятся впустую, все-таки немало шекелей стоят все эти ракеты. Во-вторых, на международной арене теряется авторитет. В таком проблемном регионе Израилю со статусом маломощной державы придется тяжело, оттого надо демонстрировать агрессию и силу. Но есть еще одна причина для такой политики еврейского государства.
Дело в том, что перед Штатами у Тель-Авива есть определенные обязательства — это закреплено в целом пакете договоров меж странами. Сейчас фактически ВВС Израиля замещают американские ВВС в ряде сирийских территорий. Это связано со сложной обстановкой, что случилась у американцев. Во-первых, у них даже сухопутные силы частично представлены нацгвардией, которая, как мы знаем, министерству обороны не подчиняется. Это, кстати, создается порой трения между нашими военными и янки. С авиацией дела еще интереснее — Вашингтон выбрал путь обновления авиации, а этот процесс, как мы знаем, занимает определенное время, и так вышло, что старая техника в этот период практически не используется, по крайней мере, не используется в полной мере. В этой непростой обстановке ВВС Израиля призваны восполнить этот недостаток, и тем самым, по сути, Тель-Авив помогает террористам, которыми благоволят США.
Читайте также
Куда подует «Баргузин»: Китай пугает США русским «ядерным призраком» Пекин предполагает, что ракетный поезд вернут в РВСН
«СП»: -Насколько большие силы Израиль разместил на американских базах?
— Я полагаю, что не больше одного полка. Точно сказать сложно. Они летают без транспондеров, точно не подсчитаешь, но где-то в районе полка.
«СП»: — Как Дамаск и Москва будут решать эту проблему?
— Очевидно, что надо развивать ПВО Сирии не только на западе, но и на востоке, юге. Недавно Лавров вместе с представителем оборонного комплекса Борисовым посещал Сирию. Уверен, что соответствующие вопросы обсуждались. В целом же у нас есть много того, что можно предложить Сирии. Например, у нас сейчас идет модернизация вооруженных сил. Старая техника массово обновляется, но она вполне себе еще эффективна и боеспособна. Например, мы можем передать сирийцам Буки М-1, Торы М-1, возможно С-300. Эта техника старая, но она модернизирована, оттого в сирийских условиях, в условиях сирийской войны будет очень эффективна. Нам же она скоро станет не нужна, ибо заменяется на более совершенную. Передать мы можем все это не за бесплатно, конечно. Сирия, к слову, весьма надежный плательщик, так что это разумное решение.

Война в Сирии

Пушков обвинил власти США в гегемонистских фантазиях
В Минобороны назвали США виновными в ДТП с военными бронеавтомобилями в Сирии
США обвинили Россию в ДТП с военными бронеавтомобилями в Сирии
Россия нанесла авиаудар по боевикам после гибели российского генерала
Все материалы по теме (3577)

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



56
Источник
Похожие новости
01 сентября 2020, 12:50
Rzeczpospolita: Польша, Украина и страны Балтии готовили провокации в Грузии и на Донбассе
02 сентября 2020, 16:20
Американцы готовят «ответку» за наезд русского БТР на их бронеавтомобиль
03 сентября 2020, 14:20
Rzeczpospolita: Польша, Украина и страны Балтии готовили провокации в Грузии и в Донбассе
03 сентября 2020, 01:30
Взлётные огни Арктики
07 сентября 2020, 01:45
100 лет назад возникла организация «открытого заговора» – Chatham House
09 сентября 2020, 15:10
Украинский «голодомор» и… японская пропаганда
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 сентября 2020, 01:05
В МВФ шокировали Украину
09 сентября 2020, 01:25
"Помогу донецким солдатикам": Инсайдер сдал нарушивших перемирие украинских силовиков
11 сентября 2020, 02:55
"Всё, не тратьте время": Украинец подсмотрел, как Путин ведёт себя на переговорах
05 сентября 2020, 23:10
Дерзкий финт ВВС США у границ России взбесил даже американцев: "Прекратите провоцировать медведя!"
05 сентября 2020, 04:50
Дипломаты ФРГ и Франции посокрушались о Навальном и обратились к России
05 сентября 2020, 15:50
"Я же вам объяснил…": На вопросы о Навальном в ФРГ стали юлить и изворачиваться
06 сентября 2020, 12:55
Угроза Пушилина расчехлить оружие вызвала в Киеве панику: Украина выставила встречное требование
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.