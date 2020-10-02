Израиль передал Азербайджану "убийц" С-300

Прибывший в Азербайджан военный самолёт из Израиля доставил на своём борту "убийц" С-300. Речь идёт об израильских мобильных комплексах "Гарпия", рекламируемых как оружие против российских ЗРК. Об этом сообщает портал avia.pro со ссылкой на израильские информационные ресурсы. Официального подтверждения данной информации нет.

Также утверждается, что Израиль передал Азербайджану системы "Гарпия" на безвозмездной основе. Цель такого шага – протестировать эффективность мобильных комплексов против С-300 в реальных боевых условиях.

Напомним, что мобильный комплекс "Гарпия" представляет собой небольшой беспилотник-камикадзе с дальностью полёта до 400 километров. При обнаружении систем ПВО противника "Гарпия" пикирует и уничтожает цель вместе с собой. В израильском рекламном ролике комплекс атакуют российские системы ПРО.