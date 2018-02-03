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Израиль ответил авиаударом на ракету из сектора Газа

03 февраля 2018, 08:24  •  95 • В мире
Целью удара стал комплекс из двух зданий на юге анклава, в которых базировалось палестинское сопротивление.
Военные Израиля подтвердили нанесение авиаудара по базе палестинских боевиков. Акция была предпринята в ответ на ракетный удар из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Целью ответной бомбардировки стали два здания на юге анклава. По данным Израиля, там находилась штаб-квартира сопротивления Палестины.
При этом ракета из Газы не привела к гибели или ранению кого-либо. Также не сообщается о потерях с палестинской стороны.
Израильтяне возлагают ответственность за пуск ракеты на правящее на территории Газы движение ХАМАС. Военные требуют от исламистов обеспечить соблюдение перемирия всеми фракциями Палестины.

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