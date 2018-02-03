Израиль ответил авиаударом на ракету из сектора Газа

• 95 • В мире

Целью удара стал комплекс из двух зданий на юге анклава, в которых базировалось палестинское сопротивление.

Военные Израиля подтвердили нанесение авиаудара по базе палестинских боевиков. Акция была предпринята в ответ на ракетный удар из сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.

Целью ответной бомбардировки стали два здания на юге анклава. По данным Израиля, там находилась штаб-квартира сопротивления Палестины.

При этом ракета из Газы не привела к гибели или ранению кого-либо. Также не сообщается о потерях с палестинской стороны.

Израильтяне возлагают ответственность за пуск ракеты на правящее на территории Газы движение ХАМАС. Военные требуют от исламистов обеспечить соблюдение перемирия всеми фракциями Палестины.