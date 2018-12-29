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Израиль отправил боевой вертолет в ответ на палестинскую ракету

29 декабря 2018, 07:54  •  52 • В мире
Вертолет ВВС Израиля нанес удар по цели ХАМАС в ответ на запущенную с территории сектора газа ракету.
Вертолет израильских ВВС нанес удар в секторе Газа. Его целью стал военный пост движения ХАМАС. Израильская армия позиционирует это как ответ на запуск ракеты с территории анклава.
Ранее армейская пресс-служба Израиля заявила об одном пуске ракеты со стороны палестинцев.
Накануне же этого события произошли столкновения палестинцев с израильскими военными в секторе Газа, по имеющимся данным, погиб один и были ранены пятеро палестинцев.
Ранее, напомним, налестинские радикалы выпустили ракету из сектора Газа, сообщала пресс-служба Армии обороны Израиля.
Так, буквально накануне произошли столкновения палестинцев с израильскими военными в секторе Газа, по имеющимся данным, погиб один и были ранены пятеро палестинцев.
Последний пуск ракеты палестинских боевиков был осуществен 13 ноября, когда посредничество Египта остановило обмен ударами, рекордный по интенсивности за последние четыре года. За сутки было выпущено более 460 реактивных снарядов и мин. Израиль, в свою очередь, выпустил 160 своих ракет.

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