Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Это были не браконьеры: Тайники по всей Белоруссии вскрыли пугающую правду
Главная / В мире

Израиль отомстил Ирану за нарушение санкций: Официальные лица молчат

13 марта 2021, 05:30  •  60 • В мире
Израиль отомстил Ирану за нарушение санкций, которые были введены Соединёнными Штатами. Уничтожено больше десятка кораблей в Красном море, но… Официальные лица молчат.
С конца 2019 года Израиль занимался целенаправленным уничтожением судов, перевозивших нефть из Ирана в Сирию. Было подорвано, в том числе с помощью подводных мин, не менее 12 танкеров. У некоторых на борту было ещё и оружие.
Суда проходили по Красному морю и некоторых других зонах, нарушая международные ограничения. Торговля Ирана с Сирией нефтью является нарушением санкций. США ранее ввели ограничения против Тегерана, а против Дамаска действовали международные санкции.
Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Израиля также пишет: Израиль пошёл на уничтожение кораблей вынужденно. Иерусалим посчитал, что вырученные от продажи нефти деньги будут использованы в антиизраильских целях.
В публикации отмечено, что ранее Израиль не комментировал подобную информацию. Сейчас ситуация немногим лучше. Офис премьера Биньямина Нетаньяху сделал запрос, но военные отказались подтверждать или опровергать свою роль в уничтожении иранских кораблей.
Предполагается, что Израиль отомстил Ирану за нарушение санкций, однако представители Тегерана в ООН также комментировать ситуацию не стали.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 08:25
Инфляция галопирует, полстраны в нищете. Полиция разгоняет протесты
12 марта 2021, 08:25
США попугали Россию бомбардировщиками. Посадка за Полярным кругом не удалась
12 марта 2021, 19:25
"Заплатим любые деньги!": Риелторы признались, куда бежали миллиардеры от пандемии и чем жертвовали
12 марта 2021, 06:35
Американцев озолотят за угнетённых предков. Правда, не всех и не сразу
12 марта 2021, 20:15
Раздутая статистика: как в ЕС находят «российскую дезинформацию»
13 марта 2021, 01:50
В Латвии отказываются от вакцинации, ожидая «Спутник V»
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байде...
13 марта 2021, 01:50
Схватили прямо в аэропорту: Замглавы правительства Ставрополья почти сбежал от полици...
13 марта 2021, 01:50
В Латвии отказываются от вакцинации, ожидая «Спутник V»
13 марта 2021, 03:40
Поклонская жёстко поддела Киев по поводу своей политической карьеры: "Господа пр...
13 марта 2021, 03:40
В Госдуме ответили на призыв Кулебы «открыть доступ» в Крым
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 марта 2021, 09:05
"Это очень мощные шаги": В Киеве ждут ответа на "сильный удар по России"
11 марта 2021, 09:30
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибытие кораблей НАТО оценил военкор
06 марта 2021, 23:10
Откуда у вас столько понтов? — Комаровский осадил пропагандиста Гордона
07 марта 2021, 22:05
Могилу Бандеры в Мюнхене облили "загадочным веществом": Украинский посол перешёл на оскорбления
10 марта 2021, 22:30
Россия проведёт операцию по принуждению Украины к миру: Леонков про обострение в Донбассе
08 марта 2021, 13:40
Своей жадностью крымские власти рождают у жителей полуострова обиду на Россию
07 марта 2021, 04:40
Жёсткая критика США в ООН привела к неожиданной реакции Запада - Sina
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.