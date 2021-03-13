Израиль отомстил Ирану за нарушение санкций: Официальные лица молчат

Израиль отомстил Ирану за нарушение санкций, которые были введены Соединёнными Штатами. Уничтожено больше десятка кораблей в Красном море, но… Официальные лица молчат.

С конца 2019 года Израиль занимался целенаправленным уничтожением судов, перевозивших нефть из Ирана в Сирию. Было подорвано, в том числе с помощью подводных мин, не менее 12 танкеров. У некоторых на борту было ещё и оружие.

Суда проходили по Красному морю и некоторых других зонах, нарушая международные ограничения. Торговля Ирана с Сирией нефтью является нарушением санкций. США ранее ввели ограничения против Тегерана, а против Дамаска действовали международные санкции.

Издание Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве Израиля также пишет: Израиль пошёл на уничтожение кораблей вынужденно. Иерусалим посчитал, что вырученные от продажи нефти деньги будут использованы в антиизраильских целях.

В публикации отмечено, что ранее Израиль не комментировал подобную информацию. Сейчас ситуация немногим лучше. Офис премьера Биньямина Нетаньяху сделал запрос, но военные отказались подтверждать или опровергать свою роль в уничтожении иранских кораблей.

Предполагается, что Израиль отомстил Ирану за нарушение санкций, однако представители Тегерана в ООН также комментировать ситуацию не стали.