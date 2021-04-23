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Израиль отмолчался на предложение Киева стать новым Минском

23 апреля 2021, 20:40  •  158 • Политика
Украина захотела найти новую переговорную площадку для обсуждения Донбасса. Израиль отмолчался на предложение Киева стать новым Минском.
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху выступить стороной-посредником на переговорах с Россией по вопросу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. По словам дипломата, Нетаньяху "не отклонил предложение".
Однако при этом сами власти Израиля пока воздерживаются от каких-либо высказываний на этот счёт.
Мы не комментируем, - ответила ТАСС пресс-секретарь Нетаньяху Анна Йонатан-Леус.
Напомним, что ранее украинские власти уже поднимали вопрос о том, чтобы перенести переговорную площадку из Минска куда-нибудь ещё. Так, например, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук предлагал проводить встречи по Донбассу в Польше.
По его словам, Белоруссия находится под влиянием России и поэтому не может быть нейтральной стороной, а вот Польша якобы одинаково относится ко всем. Примечательно, что Польша является одним из самых ярых критиков России в Европе наряду с Украиной, Великобританией и странами Прибалтики. Она также активно выступает против строительства газопровода "Северный поток - 2". С Украиной же Варшава выстроила тесное экономическое взаимодействие, поскольку Польша является главным местом работы для украинских гастарбайтеров.

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