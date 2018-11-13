Израиль отчитался об уничтожении более чем 70 палестинских целей

В Армии обороны Израиля заявили, что в ходе сегодняшней атаки по сектору Газа было уничтожено свыше семи десятков целей, находящихся под контролем палестинских движений ХАМАС и «Исламский джихад».

Армия обороны Израиля атаковала свыше семи десятков целей в секторе Газа. Согласно заявлению самих израильских военных, опубликованному на их официальном сайте, данные действия являются ответной мерой на последовавший ранее палестинский ракетный обстрел.

При этом утверждается, что палестинский обстрел был направлен против мирных граждан Израиля. В атаке против сектора Газа использовались как наземная техника, так боевая авиация.

Уничтоженные военные объекты находились под контролем двух палестинских организаций — ХАМАС и «Исламский джихад». Напомним, что не далее как в конце октября представители «Исламского джихада» заявляли о готовности диалога с Израилем в случае, если Египет возьмет на себя роль посредника.

По данным палестинского информагентства Maan, в результате действий израильских военных погибло двое палестинцев.