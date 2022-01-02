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Израиль осудил марш в честь Бандеры и потребовал расследовать антисемитские проявления

02 января 2022, 08:05  •  70 • Украина

В Израиле осудили националистический марш в честь дня рождения Степана Бандеры, который уже традиционно прошел в Киеве в первый день года. Официальное заявление дипломатов вечером 1 января опубликовала пресс-служба посольства Израиля в своем Тwitter-аккаунте.

«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, в соответствии с законом, принятым в 2021 году», — сказано в сообщении.

Под такими проявлениями в посольстве имеют в виду появление на марше участников с антисемитскими плакатами. Во время шествия националистов один из них держал кусок ватмана с написанным краской требованием «Нюрнберга-2 над жидовско-московским коммунизмом».

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