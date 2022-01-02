|
Израиль осудил марш в честь Бандеры и потребовал расследовать антисемитские проявления
02 января 2022, 08:05 • 70 • Украина
В Израиле осудили националистический марш в честь дня рождения Степана Бандеры, который уже традиционно прошел в Киеве в первый день года. Официальное заявление дипломатов вечером 1 января опубликовала пресс-служба посольства Израиля в своем Тwitter-аккаунте.
«Израиль осуждает националистический марш в честь Бандеры. Прославление тех, кто поддерживал нацистскую идеологию, оскверняет память жертв Холокоста в Украине. Мы требуем расследования антисемитских проявлений, которые имели место во время марша, в соответствии с законом, принятым в 2021 году», — сказано в сообщении.
Под такими проявлениями в посольстве имеют в виду появление на марше участников с антисемитскими плакатами. Во время шествия националистов один из них держал кусок ватмана с написанным краской требованием «Нюрнберга-2 над жидовско-московским коммунизмом».
Подпишитесь на нас
70
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 января 2022, 12:50
|
28 декабря 2021, 08:30
|
28 декабря 2021, 16:05
|
30 декабря 2021, 11:50
|
31 декабря 2021, 03:00
|
27 декабря 2021, 07:25
|
30 декабря 2021, 17:05