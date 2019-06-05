Израиль опять безнаказанно бомбит Сирию

В понедельник военно-воздушные силы Израиля нанесли удар по сирийской провинции Хама. В результате атаки погибли, по меньшей мере, пять человек. Также сообщается о разрушенном складе оружия. Все бы ничего — обычное дело для западной части САР, но в данном случае есть одна особенность. Израиль бомбил Сирию второй день подряд.

В воскресенье обстрелу со стороны Израиля подверглась неоккупированная часть сирийской провинции Кунейтра. Местные СМИ сообщили о гибели трех военных. По данным иностранных источников реальное количество жертв доходило до десяти (еще семь иностранцев из проиранских формирований — авт.). Воскресный удар был ответом. В субботу, как сообщают некоторые СМИ, сирийцы запустили в сторону Голанских высот две ракеты. Об этом было доложено самому Биньямину Нетаньяху, и он принял самое деятельное участие в организации отпора. Премьер еврейского государства лично отдал приказ бомбить Кунейтру. В итоге израильские военные уничтожили несколько зданий, укрепленных пунктов и забрали жизни десяти человек. По словам Нетаньяху, его государство отвечает на агрессию силой: так было раньше, так будет и впредь. Ну, в этом есть хоть какая-то логика.

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А вот последовавшую сразу после этого агрессию значительно труднее объяснить. В данном случае, погибли сирийцы, не иранцы. Так что версия с продолжением антииранской кампании сюда не подходит. Возможно, Тель-Авиву не нравится активность формирований Сирийской арабской армии, которая наблюдается в последнее время в связи со стартом операции в Идлибе. Впрочем, есть вероятность, что разбомбленный в понедельник склад с оружием принадлежал персам, просто охраняли объект местные, оттого так и вышло, что погибли сирийцы.

Но это все детали, куда интереснее, почему на это вероломство никак не реагирует Россия. Пускай наши С-300, переданные сирийцам, все еще не эксплуатируются из-за затянувшегося процесса обучения местных ПВОшников. Пускай контролируемые нашими военными системы ПВО предназначены для других целей. Можно много оправданий найти, только вот теперь Москва решила обойтись даже без официальной критики в адрес Израиля. Почему так происходит, мы спросили наших постоянных экспертов.

Российский политолог и востоковед Каринэ Геворгян полагает, что есть вероятность некоторого похолодания в российско-иранских отношениях. Причин для этого может быть много — все-таки каждая из стран преследует свои интересы и зачастую они очень разные. При этом эксперт призывает не забывать о большом количестве вбросов, которые как раз и создаются для того, чтоб отрицательно повлиять на российско-иранские отношения.

Российский военный эксперт Алексей Леонков видит суть проблемы в стремлении Израиля дестабилизировать Ближний Восток. Это противоречит российским интересам, так как Москва стремится к обратному, ибо для нее стабильность Ближнего Востока открывает двери к некоторым крупнейшим экономическим проектам ближайшего будущего. Например, Новый шелковый путь. США, которые в данном случае активно сотрудничают с Израилем, стараются всеми способами сорвать реализацию грандиозного проекта, который серьезнейшим образом повлияет на экономики многих стран мира. То есть это навредит в том числе интересам Вашингтона и, как следствие, Тель-Авива.

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— Израиль сейчас является по большей части просто инструментом Вашингтона. Все это так или иначе касается иранской темы. Израиль под руководство США придерживается тактики тысячи уколов, надеясь таким способом обескровить врага. Разумеется, для всех своих ударов ЦАХАЛ выбирает такие районы, которые не прикрывают наши системы ПВО или более совершенные сирийские. Им даже удалось уничтожить два «Панциря». Все остальное, что есть у сирийцев, представляют собой старую технику в плачевном состоянии. Так что проходить эти удары могут, и периодически случаются. Направлено это, как я уже сказал, против Ирана, а за Ираном стоит Китай с его грандиозными планами. В Новом шелковом пути США не будут задействованы, и это серьезно бьет по их интересам. Как политическим, так и экономическим.

«СП»: — Немного странно получается. Не так давно Дональд Трамп говорил о готовности начать прямые переговоры с иранским руководством. Не кажется ли вам, что эти бомбежки и такое давление на Иран вряд ли как-то поспособствуют желанию Тегерана начать переговоры с США?

— У Трампа действия довольно часто идут вразрез с тем, что он говорит. Например, он сказал, что готов говорить с Ираном, но почти сразу же пригрозил другим странам санкциями за сотрудничество с Тегераном в нефтяном секторе. Это — информационная кампания, которую он ведет. В будущем он постарается извлечь как можно больше аргументов в свою пользу, чтобы в случае реального начала переговоров навязать персам максимально выгодные для себя условия.

«СП»: — Почему Россия почти не реагирует на израильские провокации?

— В том и смысл, что это — провокации. Россия сейчас придерживается способа дипломатического воздействия. Силой такие вопросы решаются только в крайнем случае. Сейчас таких условий нет.

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