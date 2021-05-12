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Израиль оправдал удары по жилым районам в секторе Газа

12 мая 2021, 02:05  •  57 • Политика
В Израиле заявили, что бьют только по складам с оружием боевиков в секторе Газа, но те находятся... в жилых районах.
Армия обороны Израиля заявила, что начала наносить удары по складам с оружием боевиков в секторе Газа. При этом израильские военные тут же уточнили, что эти склады находятся в жилых домах.
Атака со стороны Израиля стала ответом на ракетный обстрел Тель-Авива и Холона. Многие ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол", однако часть снарядов всё-таки преодолела защиту и обрушилась на израильские города.
ХАМАС хочет поставить вас под угрозу, мы призываем вас держаться подальше от мест размещения оружия ХАМАСа и оставаться в безопасных местах. Наша цель - только террористы,
- говорится в заявлении Армии обороны Израиля в Twitter.
В Тель-Авиве утверждают, что со стороны палестинских радикалов в сторону Израиля за сутки было выпущено 630 ракет, из которых 200 было перехвачено, а ещё 150 упали на территории самого палестинского анклава. В ответ на атаку власти Израиля пообещали ликвидировать лидеров ХАМАСа.

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