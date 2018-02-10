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Израиль оправдал свою атаку желанием “насладиться выходными”

10 февраля 2018, 16:09  •  120 • В мире
Израиль заявил, что не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии, а авиаудары по территории САР были “исключительно оборонительными”.
Израильская сторона прокомментировала массовые авиаудары по Сирии. По словам официального представителя израильского армейского командования Йонатана Конрикуса, Израиль не заинтересован в эскалации ситуации в Сирии.
Более того, израильская сторона свалила вину на “агрессию Ирана”, который послал ночью в воздушное пространство Израиля свой беспилотник.
Сирийцы и иранцы, с нашей точки зрения, играют с огнем, - заявил журналистам Конрикус. - Мы полны решимости, готовы и способны взыскать высокую цену с каждого, кто попытается нас атаковать”.
Также в ходе брифинга Конрикус отметил, что это была лишь самооборона.
"Это были оборонительные действия. Мы защищаем свой суверенитет, воздушное пространство и гражданское население, - сказал Конрикус. - Мыхотим дать возможность израильским гражданам насладиться выходными”.
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Также отметим, что сирийские информагентства отчитались о том, что ПВО САР открыли огонь по воздушным целям. Таким образом удалось поразить несколько самолетов противника.
Ранее в Сирии уже сообщали, что “что на рассвете израильский враг совершил новую агрессию против одной из военных баз”. По данным местных информагентств, новая израильская агрессия произошла менее чем через 12 часов.
Это произошло сразу после того, как прозвучало заявление Верховного командования Армией и Вооруженными силами САР о ликвидации террористической организации ИГИЛ (запрещена в России) с больших территорий в юго-восточных территориях провинции Алеппо.
Отметим, что израильская агрессия является дополнением к аналогичному нападению американской коалиции, которая была произведена 8 февраля.

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