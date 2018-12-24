Израиль оправдал новую стрельбу на границе с Сирией "защитой суверенитета"

Израильские войска открыли огонь по вооруженным людям на границе с Сирией. В Израиле назвали случившееся актом "защиты суверенитета страны".

Военный Израиля обстреляли группу людей в демилитаризованной зоне на контролируемой Сирией части Голанских высот. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

В заявлении утверждается, что это была группа " вооруженных подозреваемых лиц", которая пыталась пересечь линию «Альфа» в направлении Израиля. Израильские военнослужащие открыли по ним огонь, защищая "суверенитет страны", добавляется в сообщении пресс-службы.

"Армия обороны Израиля будет и впредь действовать против любых нарушений израильского суверенитета и положений соглашения о разъединении сирийских и израильских войск от 1974 года", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что в 1967 году Израиль захватил принадлежащие Сирии Голанские высоты в ходе Шестидневной войны. Уже в 1981 году Израиль объявил Голаны своей территорией. В том же году Совет Безопасности ООН признал эту аннексию незаконной.