Израиль обвинили в бомбёжке сектора Газы фосфором

Представитель гражданской обороны Газы заявил, что Израиль при обстреле сектора использовал фосфорные заряды.

Представители гражданской обороны Газы обвинили армию Израиля в применении фосфорных боеприпасов при обстреле анклава.

С утра оккупационные войска выпустили восемь фосфорных снарядов,

- рассказал глава службы гражданской обороны северной части анклава Хасан аль-Джамаси в эфире телеканала Al Jazeera. Он напомнил, что Израиль уже неделю производит обстрел Газы.

Согласно данным представителя Газы, армия Израиля утром в понедельник, 17 мая, атаковала фабрику по производству поролона на севере анклава. При обстреле использовались "зажигательные фосфорные" боеприпасы, подчеркнул аль-Джамаси. Обстрел вызвал крупный пожар, так как на складе хранилось много воспламеняющихся материалов.

В армии Израиля не комментируют информацию об обстреле, передаёт ТАСС.