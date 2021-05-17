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Израиль обвинили в бомбёжке сектора Газы фосфором
17 мая 2021, 15:00 • 76 • Политика
Представитель гражданской обороны Газы заявил, что Израиль при обстреле сектора использовал фосфорные заряды.
Представители гражданской обороны Газы обвинили армию Израиля в применении фосфорных боеприпасов при обстреле анклава.
- рассказал глава службы гражданской обороны северной части анклава Хасан аль-Джамаси в эфире телеканала Al Jazeera. Он напомнил, что Израиль уже неделю производит обстрел Газы.
Согласно данным представителя Газы, армия Израиля утром в понедельник, 17 мая, атаковала фабрику по производству поролона на севере анклава. При обстреле использовались "зажигательные фосфорные" боеприпасы, подчеркнул аль-Джамаси. Обстрел вызвал крупный пожар, так как на складе хранилось много воспламеняющихся материалов.
В армии Израиля не комментируют информацию об обстреле, передаёт ТАСС.
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