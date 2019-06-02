Израиль обвинил в своём нападении на Сирию саму Сирию

В Израиле озвучили оправдание своего ракетного удара по Сирии, в результате которого погибло трое сирийских военных и ещё семь получили ранения. Пресс-служба израильской армии утверждает, что Дамаск якобы "первым начал", выпустив 2 ракеты по оккупированным Израилем Голанским высотам.

Израильские военные заявляют, что накануне их удара по Сирии они засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот. В ответ был нанесён удар по позициям сирийских правительственных войск.

"Самолёты и вертолёты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2", - говорится в пресс-релизе.

Добавляется, что Израиль возлагает всю ответственность за свой авиаудар по Сирии на власти Сирии. В заявлении подчёркивается, что израильская армия намерена и дальше предпринимать "решительные действия" в подобных ситуациях.