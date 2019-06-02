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Израиль обвинил в своём нападении на Сирию саму Сирию

02 июня 2019, 10:54  •  38 • Политика
Обстрелявший сирийскую провинцию Израиль заявил о ракетной атаке со стороны Сирии. Израильские военные переложили всю ответственность за свой удар на сирийские власти.
В Израиле озвучили оправдание своего ракетного удара по Сирии, в результате которого погибло трое сирийских военных и ещё семь получили ранения. Пресс-служба израильской армии утверждает, что Дамаск якобы "первым начал", выпустив 2 ракеты по оккупированным Израилем Голанским высотам.
Израильские военные заявляют, что накануне их удара по Сирии они засекли пуски двух снарядов в направлении горы Хермон, которая расположена на оккупированной Израилем части Голанских высот. В ответ был нанесён удар по позициям сирийских правительственных войск.
"Самолёты и вертолёты атаковали несколько военных целей, принадлежащих сирийской армии, включая две артиллерийские батареи, несколько наблюдательных и разведывательных постов на Голанских высотах, батарею ПВО SA-2", - говорится в пресс-релизе.
Добавляется, что Израиль возлагает всю ответственность за свой авиаудар по Сирии на власти Сирии. В заявлении подчёркивается, что израильская армия намерена и дальше предпринимать "решительные действия" в подобных ситуациях.

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