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Израиль обвинил Сирию в помощи Ирану

22 мая 2018, 20:09  •  26 • Война
Во время бомбардировки самолетами израильской армии объектов иранского военного присутствия в Сирии 10 мая сирийская противовоздушная оборона выпустила по самолетам Израиля около ста ракет. Об этом сообщил командующий военно-воздушными силами Израиля Амикам Норкин во время своего выступления на конференции в Герцлии.
Норкин также подчеркнул, что атака Израиля на иранские объекты является ответом на попытку ракетного обстрела армейских позиций на Голанских высотах Ираном.
Пресс-служба вооруженных сил Израиля сообщила, что по подконтрольной Тель-Авиву части Голанских высот было нанесено 20 ракетных ударов.
Ракеты, атаковавшие иранскими силами «Аль-Кудс» основные позиции на Голанских высотах, были зафиксированы в районе полуночи по местному времени. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.
News Executive сообщал в твиттере, что значительную часть ракет удалось перехватить и при данной атаке повреждений нанесено не было. Там также разместили видео запуска ракет.
До этого по израильскому армейскому радио сообщалось, что на территории сработали сирены, оповещающие о воздушной тревоге. Местным жителям рекомендовали укрыться в бомбоубежищах.
До этого в ночь на 9 мая Израиль также нанес по пригороду Дамаска ракетный удар, в результате чего погибли не менее 15 человек, среди них было восемь иранских военных советников, а также семеро бойцов шиитских формирований.
В результате атаки был разгромлен склад с оружием «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР), располагавшийся в южном пригороде Эль-Кисва.
За день до этого ракетные удары Израиля в районе поселения Кисва в 23 км к югу от Дамаска были отражены сирийской ПВО. Сирийское государственное телевидение, ссылаясь на военный источник, сообщало, что ПВО сбили две израильские ракеты.
В этот же день, 8 мая, сообщалось, что в связи с «необычной активностью иранских сил» в Сирии израильская армия была приведена в повышенную боевую готовность.
При этом 6 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетанбяху на заседании правительства объявил, что израильская стороны допускает возможность военного конфликта с Ираном из-за усиления присутствия военных сил Тегерана в Сирии.
Он заявил, что страна не допустит «враждебного иранского военного присутствия на своих северных границах». «Мы полны решимости остановить иранскую агрессию против нас, даже если это будет означать конфликт. Лучше сейчас, чем позже», — сообщил он.
В последние месяцы, по его словам, иранский КСИР перебрасывает в эпицентр конфликта наступательное и оборонительное оружие, среди которых — ударные беспилотники, средства ПВО, а также ракеты класса «земля–земля».
Нетаньяху добавил, что обострять ситуацию Израиль не намерен, однако «готов к любому сценарию».
Отношения между Израилем и Ираном всегда были напряженными, однако обострились еще сильнее после обвинения Нетаньяху в несоблюдении Тегераном условий ядерной сделки, которое он выдвинул 30 апреля. Премьер заявил, что в распоряжении Израиля находится огромный пласт документов, которые подтверждают разработку исламской республикой программы под кодовым названием «проект Амад». В Тегеране на это ответили заявлением о «добросовестном выполнении» условий соглашения, а также исключили возможность пересмотра сделки.

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