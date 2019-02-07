Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Проверка всех систем и агрегатов»: какие испытания ожидают ракету «Сармат» в бл...
Свободный Транзит: Россия ждет от Турции решения по визовому режиму для водителе...
Граждан России не пустят наблюдать за выборами даже от международных организаций...
Китай или НАТО: Шведы нашли для России цель "затяжной войны"
Главная / В мире

Израиль обвинил ХАМАС в провокации с ракетой

07 февраля 2019, 04:09  •  52 • В мире
На движение ХАМАС израильтяне традиционно возложили ответственность за обмен ударами ракетой и из танка.
Израильская сторона из танка обстреляла пост палестинцев на границе сектора Газа. Это была ответная мера после запуска ракеты с территории анклава.
Информацию предоставила армейская пресс-служба Израиля.
Данных о пострадавших и жертвах нет.
Стоит отметить, что это первый инцидент более чем за полмесяца. На ХАМАС израильская сторона традиционно возлагает ответственность за все агрессивные действия.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


52
Источник
Похожие новости
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господства США
06 февраля 2019, 08:24
«Ключевой район военного присутствия»: как вступление Македонии в НАТО может отразиться на Балканском регионе
06 февраля 2019, 18:24
Назарбаев выбирает президента страны
Загрузка...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским "шестёркам"
06 февраля 2019, 18:24
Конгресс «наказывает» Трампа за уход из Сирии
07 февраля 2019, 04:09
Болтон обсудил с Климкиным «свободные и справедливые выборы» на Украине
Загрузка...
Новости партнеров

 
Выбор дня
07 февраля 2019, 00:39
Украинский новичок «Зенита» выразил восхищение стадионом и болельщиками команды
07 февраля 2019, 00:54
"Глобальная паранойя обиженок": Помпео высмеяли в Сети за объяснение господ...
07 февраля 2019, 00:54
США ещё лелеют мечту о третьей базе ПРО: Ограничение вооружений для Пентагона неприем...
07 февраля 2019, 00:54
Одна ракета - один уничтоженный самолёт: Сирия сделала предупреждение израильским &qu...
07 февраля 2019, 00:54
"На учениях мы все Арнольд Шварценеггер": Обнародовано видео с украинских м...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 февраля 2019, 03:54
Московская гастроль «политической проститутки» из Севастополя (Руслан Осташко)
02 февраля 2019, 03:54
Грохотали стены и бились стёкла: Опубликовано видео с Кубы после падения метеорита
02 февраля 2019, 03:54
Асад улыбнулся, Янукович заплакал: В Сети ответили на угрозы США Венесуэле
02 февраля 2019, 02:09
Клан или пропан: как связаны списание газовых долгов Чечне и дело семьи задержанного сенатора Арашукова
04 февраля 2019, 11:09
Кедми заявил о проблемах с "американским вторжением" в Венесуэлу: от С-300 до российского "капкана"
04 февраля 2019, 01:24
В Черниговской области люди чуть не разорвали Порошенко на части - Ляшко
02 февраля 2019, 16:54
Россия рекордно скупает золото. К чему готовится Путин?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.