Израиль обвинил ХАМАС в провокации с ракетой

На движение ХАМАС израильтяне традиционно возложили ответственность за обмен ударами ракетой и из танка.

Израильская сторона из танка обстреляла пост палестинцев на границе сектора Газа. Это была ответная мера после запуска ракеты с территории анклава.

Информацию предоставила армейская пресс-служба Израиля.

Данных о пострадавших и жертвах нет.

Стоит отметить, что это первый инцидент более чем за полмесяца. На ХАМАС израильская сторона традиционно возлагает ответственность за все агрессивные действия.