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Израиль не пустил в страну главу Pfizer: "Шта? Нет прививки?"

07 марта 2021, 18:25  •  70 • В мире
Гендиректор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не смог посетить Израиль, так как выяснилось, что он не сделал прививку от коронавирусной инфекции. По той же причине было отказано во въезде в страну и членам делегации Бурла. "Шта? Нет прививки?" - пишет канал SwissVatnik в Telegram.
Владелец и генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла не поехал с официальным визитом в Израиль из-за того, что не сделал прививку от коронавирусной инфекции. По той же причине было отказано въезжать в страну и членам делегации Бурлы.
Канал SwissVatnik назвал Бурлу "сапожником без сапог". На своей странице в Telegram канал написал: "Громкий заголовок в газете The Jerusalem Post: "Глава концерна Pfizer не смог въехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса!" Шта? У человека, выпускающего на поток миллиарды прививок, нет прививки?"
По данным издания The Jerusalem Post, Бурла попытался объяснить произошедшее. Он уточнил, что первую прививку он уже сделал, но срок второй ещё не подошёл.
Бурла принял решение отложить визит на более позднее время. Теперь, по его расчётам, он и члены его делегации смогут приехать в Тель-Авив только в конце весны.
"Мы по-прежнему заинтересованы в посещении Израиля и встрече с людьми, принимающими решения, - сказал представитель Pfizer. - Визит в Израиль, вероятно, запланирован на конец весны".
Ранее в Израиле усомнились в заявленной эффективности вакцины Pfizer. Как отметил координатор национальной программы по борьбе с коронавирусом профессор Нахман Аш, не менее 12 тысяч израильтян, получивших прививку Pfizer, заразились коронавирусом.

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