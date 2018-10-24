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Израиль не оставил шанса русским

24 октября 2018, 12:09  •  365 • Война
Никто, конечно, не забыл про сбитый российский самолет, но, по всей видимости, в верхах решили эту историю замять. Просто что-то в последнее время нет никаких заявлений по поводу переброшенных в Сирию С-300, которые вроде бы как должны были стать грозой израильских самолетов. Перебросили — и все. А что там дальше будет — это уже для обывателя неважно. Оттого-то и создается впечатление, что Москва снова готова все простить Нетаньяху и его людям. Возможно, это и так, но комплексы все же переданы, только толком непонятно, чем же они там будут заниматься.
Поведение премьер-министра Израиля только все усложняет. Сначала он рассыпается в похвалах президенту России Владимиру Путину, а затем начинает рассказывать о том, что ЦАХАЛ продолжит в Сирии выполнять все поставленные задачи, невзирая на какие бы то ни было препятствия. То ли он так пренебрежительно относится к российским коллегам и российской технике, то ли все просто шито-крыто. Видимо, Биньямину Нетаньяху известно чуточку больше, чем многочисленным экспертам и всем остальным знатокам. Оттого он спокоен и знает, что чуть позже его руки в Сирии снова будут развязаны. Как бы то ни было, в Москве об этой истории больше не распространяются. Чего не скажешь об Израиле.
Там эту тему как только не мусолят, причем на всех уровнях. Начиная от кухонных разговоров и заканчивая высшими чиновниками. Например, бывший посол Израиля в США, а ныне замминстра иностранных дел Михаэль Орен заявил, что С-300 — это, конечно, проблема, но она вполне преодолима, потому как еврейское государство «преодолевает такие проблемы со дня своего создания».
Как ловко-то он присовокупил Россию ко всем враждебным Тель-Авиву арабским государствам! Забавно, что даже министр образования Нафтали Беннет (по совместительству также занимает должность министра по связям с диаспорой — авт.) подключился к этому вопросу. Впрочем, он перевел все стрелки в сторону Ирана и заявил, что персам не будет позволено укрепиться в Сирии. С-300 в данном случае, является преградой, но ее придется преодолевать.
Раз уж высказались политики, то найдется место и для военного. Например, известный в прошлом генерал Амос Ядлин. Ныне он в запасе и занимается в основном преподавательской деятельностью, но за темой следит, и следит очень внимательно. Он тоже несколько комментариев давал на эту тему, но в итоге пришел к выводу, что русские не «бросят вызов» израильским ВВС, которые «очень способны». Так что «лидеры в Москве не позволят своим военным стрелять в израильтян». По его мнению, у России вообще почти нет никаких шансов как-то остановить Израиль, если он продолжит наносить удары в Сирии.
В целом в Тель-Авиве уже практически убеждены в успешной для себя развязке российско-израильского кризиса. Осталось только дождаться переговоров Путина с Нетаньяху, а потом все вернется на круги своя. Это значит, что ЦАХАЛ продолжит бомбить Сирию тогда, когда ему эту будет нужно. Но насколько оправданны ожидания израильтян?
Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что после того, как С-300 были поставлены, израильская сторона обратилась с некоторыми предложениями по урегулированию кризиса и поиска компромисса, если возникнет такая потребность.
Сейчас активно обсуждается дальнейшее участие Хезболлы в сирийской гражданской войне. Тель-Авив хочет ее вывода из САР, впрочем, сейчас его удовлетворит частичный роспуск. К слову, группировка в Сирии начала сокращать свою численность еще до того, как был сбит самолет Ил-20. Просто она свою основную задачу выполнила, и теперь не очень-то нужна даже иранцам, которые в последнее время стараются избегать боевых действий с кем бы то ни было. Сейчас для них намного важнее укрепиться, и с этой целью они делают ставку на несколько баз.
«Катастрофическое решение»: Европа занервничала из-за Трампа
По поводу же персов — израильтяне просили отодвинуть их от своей границы. Это они, в принципе, и получили. В связи с размещением С-300 некоторые иранские базы в Хаме и Хомсе были ликвидированы. Разумеется, со всеми сторонами было достигнуто соглашение. Иранцы укрепляются в основном на востоке, вернее, на юго-востоке, но в перспективе их интересует Идлиб и, конечно, Латакия. Но это вопрос времени — когда будет уместно говорить о серьезных экономических проектах в Сирии. Если начатое сейчас перемещение иранцев закончится успешно, то высока вероятность, что Израиль и вовсе не будет нуждаться в атаках на объекты в САР. По крайней мере, у России именно такие ожидания, и они подкреплены предложениями израильской стороны.
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