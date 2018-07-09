Израиль не комментирует сведения о сбитом самолете

ПВО Сирии сбили израильский военный самолет, участвовавший в налете на авиабазу «Тифор» в провинции Хомс, сообщает правительственное информагентство Дамаска SANA.

Источник в рядах Сирийской арабской армии подчеркнул, что ПВО Сирии смогла отразить авианалет. Остальные самолеты Военно-воздушных сил Израиля были вынуждены покинуть воздушное пространство над базой, сообщает НСН.

Кроме того, издание отмечает, что атака ВВС Израиля произошла одновременно с нападениями группировок террористов в провинции Деръа.

Как передает ТАСС, пресс-служба Армии обороны Израиля отказалась комментировать сведения о сбитом самолете и авиаударе по Сирии. По словам представителя ЦАХАЛ, израильские военные «не комментируют сообщения иностранных СМИ».

В последнее время отношения между Сирией и Израилем накалились еще больше обычного. 8 июля со слов источника стало известно, что сирийские силы ПВО отразили ракетный удар по авиабазе «Тифор» в провинции Хомс.

По данным источника агентства в военных кругах, ракетный удар нанес Израиль. Уточняется, что системы сирийских ПВО отразили ракетную атаку. Более детальной информации сирийские СМИ пока не сообщали.

Напомним, что 6 июля в демилитаризованной зоне на сирийско-израильской границе произошел еще один инцидент: силы ЦАХАЛ атаковали позиции САА в ответ на выпущенный сирийцами минометный снаряд, упавший вне пределов Израиля.

«Армия обороны Израиля атаковала сирийский пост, откуда был замечен пуск снаряда, упавшего в буферной зоне к востоку от пограничного забора и рядом с ним», — передает сообщение пресс-службы ФАН.

По данным пресс-службы Армии обороны Израиля, они не допустят нарушения договоренности с властями Сирии от 1974 года – демилитаризации Голанских высот. Стоит отметить, что это соглашение предусматривает присутствие в регионе миротворцев ООН.

Израильские военные предполагают, что мину вполне могли выпустить в ходе боестолкновений между сирийскими правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции.

30 апреля в результате ночной атаки ВВС Израиля на склад оружия сирийской армии в окрестностях Хамы и Алеппо вспыхнул пожар и раздались мощные взрывы. Агентство SANA уточнило, что склад оружия, по которому нанесен удар, находится между аэропортом Эн-Найраб и Эль-Маликией.

Позже стало известно, что ракетному обстрелу подверглись сразу несколько военных баз сирийской армии. Государственное телевидение Сирии со ссылкой на военных уточняет, что базы были атакованы «вражескими» ракетами. Более детальной информации они не привели.

Источник агентства Reuters в сирийской оппозиции подтвердил, что под удар попала база 47-й бригады, которая известна как вербовочный пункт для иранских добровольцев, воюющих на стороне президента Сирии Башара Асада. Источник в разведке отметил, что удары пришлись по нескольким командным пунктам шиитских ополченцев.

Военные Израиля отказались от комментариев в связи с ночными ударами по военным объектам в Сирии и сообщениями о возможной причастности к ним. «Мы отказываемся от комментариев», — заявила представительница вооруженных сил страны.

Стоит отметить, что Израиль десятки раз бомбил военные объекты в Сирии, объясняя свои действия стремлением не допустить попадания современного оружия в руки враждебных элементов.

Перед этим атака Израиля на сирийские военные объекты произошла в начале апреля: по авиабазе «Тифор» сирийских ВВС в провинции Хомс был нанесен ракетный удар. Сирийские военные заявили о перехвате 10 ракет, которые должны были поразить аэродром Шайрат.

В Минобороны России заявили, что авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля.

«С территории Ливана ВВС Израиля нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет», — отметили в оборонном ведомстве РФ.

По данным Минобороны, три ракеты все же достигли западной части аэродрома. Кроме того, отмечалось, что среди российских военных советников в Сирии пострадавших не было.