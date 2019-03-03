Израиль не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана – Нетаньяху о встрече с Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил на встрече президенту России Владимиру Путину, что Тель-Авив не допустит превращения Сирии в плацдарм для Ирана.

Основной темой прошедших на этой неделе переговоров в Москве между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным был "иранский вопрос". Об этом заявил сам израильский политик.

По словам Нетаньяху, он четко дал понять, что Тель-Авив не допустит превращения Сирии в военный плацдарм для Ирана. Кроме того, стороны договорились о координации действий военных.

"Израиль не допустит создания иранского военного плацдарма в Сирии, так что мы продолжим военные действия против Ирана", - подчеркнул он в рамках выступления в кабмине.

Ранее политолог Каринэ Геворгян заявила Царьграду, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху не имеет рычагов давления на президента России Владимира Путина и не сможет вынудить Москву предать Тегеран.