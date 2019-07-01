Израиль навсегда опозорил русские С-300

В ночь на первое июля израильские самолеты нанесли массированный удар по сирийской территории. Целью Тель-Авива стали Дамаск, а также располагающийся на сто пятьдесят километров севернее Хомс. В результате этого вероломства ранения различной степени тяжести получил 21 человек. Есть и погибшие. По сообщениям сирийских СМИ, Израилем были убиты четыре человек, причем одна из жертв — ребенок. Это говорит о том, что Тель-Авив с каждым разом «повышает ставки» — теперь Нетаньяху больше не прикрывается необходимостью противостоять «иранской угрозе», теперь он просто разносит Сирию в пух и прах. Что ж, очевидно, что это вызов, и направлен он, в том числе в адрес России.

Сообщается, что удар произведен из воздушного пространства Ливана. Так израильские летчики стараются сделать себя недосягаемыми для сирийских систем ПВО. Насколько известно, у них это получается очень хорошо. В чем же причины этой атаки?

Вчера, за несколько часов до начала налета, израильская компания геопространственной разведки ImageSat International опубликовала спутниковые снимки, на которых видно, что российские системы С-300 развернуты в районе населенного пункта Масьяф, в нескольких десятках километров от атакованного Хомса. На предоставленных ImageSat снимках видно четыре российских комплекса С-300 с развернутой радиолокационной системой. Похоже, это и стало причиной израильской агрессии. Дело в том, что Масьяф — это городок в горной части провинции Хама. С него хорошо просматриваются близлежащие районы, но и он в свою очередь как на ладони. По сути, разместив С-300 в Масьяфе, Дамаск послал всем сигнал — мол, одни из лучших комплексов ПВО уже стоят на защите нашей территории. Тель-Авив, очевидно, был расстроен таким хамским вызовом, оттого и решил указать Асаду и Ко, кто тут на самом деле главный, и у кого лучшая военная техника в регионе.

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Да, атака ЦАХАЛ похожа на издевательство — сами С-300 никто не тронул, но вот большинство израильских ракет нанесли удары прямо перед носом у этих ЗРК. В очередной раз возникает вопрос — российские комплексы неэффективны против израильских ракет? Или, быть может, их снова по какой-то причине не задействовали? В СМИ Израиля доминирует последняя версия — считается, что эти комплексы серьезно переоценены и годятся только для показа.

Российский военный эксперт Алексей Леонков полагает, что большинство ракет Израиля все же было сбито, но С-300 при этом вряд ли были задействованы.

— Во-первых, удар наносился из воздушного пространства Ливана. Израиль очень любит это направление, особенно любит использовать долину Бекаа, которая с нескольких сторон прикрыта горными хребтами. Это позволяет самолетам эффективно скрываться, в результате чего можно наносить удары дальними ракетами. Я слышал, что это чуть ли не самая массированная атака ЦАХАЛ, но при этом жертв было не так много. Могло быть больше. Это говорит о том, что большинство ракет все же было сбито. Во-вторых, надо отметить, что эти комплексы С-300, о которых идет речь, расположены неудачно. В горной местности. В горной местности нужно учитывать несколько нюансов. Нужно знать, как правильно расставить комплексы, где поставить РЛС, чтобы исключить появление зон невидимости. Если же такие зоны все-таки образовываются, то их надо прикрывать другими комплексами ПВО. Только так можно минимизировать вероятность поражения самого С-300, и только так он может эффективно справляться со своими задачами. Сложно сказать, обучены ли всему этому сирийцы, но из истории мы видим, что подобные ошибки они допускали и ранее. Например, во время боевых действий на Голанских высотах была допущена серьезная ошибка — комплексы ПВО в горной местности были расставлены так, что самолеты РЭБ Израиля могли без проблем к ним подлетать и поставлять помехи. При этом всем надо также понимать, что израильская разведка работает эффективно. Это можно проследить на примере тех двух уничтоженных «Панцирей». В момент, когда ЦАХАЛ атаковал эти комплексы, летчикам было прекрасно известно, что они не активны и с разряженным боекомплектом. Очевидно, что израильские военные отслеживали эти «Панцири». Это говорит о том, что недооценка израильской воздушной разведки рано или поздно выйдет боком.

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— Израиль работает методично и в плане военной техники впереди многих, например, по беспилотникам он не уступает американцам. Поэтому, чтобы не было больших проблем, надо грамотно выстраивать систему ПВО на наиболее опасных участках, а не просто по принципу — чем выше поставил, тем дальше вижу. Нет, так не пойдет. Антенны РЛС вниз не смотрят. От поверхности пять-десять метров невидимы — следовательно, если поднять антенны на гору, то к этим 5−10 метрам надо прибавить высоту горы. Образуется так называемый конус невидимости. Конечно, радиус действия антенны с повышением высоты увеличивается, но при близком расстоянии она может оказаться вообще неэффективной. И будь это хоть суперкомплекс, ничто его не спасет, если военные при размещении не учитывают все эти факторы. Зачастую самолеты летают на предельно низких высотах и оттуда запускают ракеты. Кстати, Израиль делает очень неплохие ракеты класса «воздух-земля». Так что ЦАХАЛ, зная о слабостях сирийской ПВО, пользуется всеми брешами и время от времени эффективно наносит удары. При этом абсолютно безнаказанно.

«СП»: — Так, а сами С-300 были задействованы или нет?

— Я думаю, что в данном случае их не применили. Это все-таки комплекс дальнего действия, и работает он в основном по крупным целям. Если бы С-300 задействовали, то был бы сбит, по меньшей мере, самолет. Скорее всего, работали просто БУКи, «Панцири», ну и если учитывать кипрские новости, то и С-200, хотя С-200 и С-300, как я уже сказал, обычно работают по самолетам или иным крупным целям, например, по баллистическим ракетам.

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