Израиль напал на Сирию под шумок беспорядков в США

Армия обороны Израиля начала атаку на Дамаск под шумок беспорядков в США, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственный сирийский источник.

В настоящее время в окрестностях столицы САР работают системы противовоздушной обороны, отражающие удар.

Сирийское гостелевидение также подтверждает, что правительственная армия в настоящее время отражает нападение израильской стороны.