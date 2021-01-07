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Израиль напал на Сирию под шумок беспорядков в США
07 января 2021, 11:00 • 193 • Политика
Израиль напал на Сирию под шумок беспорядков в США. Так, израильская армия ведёт атаку на Дамаск. В окрестностях столицы САР работают системы противовоздушной обороны, отражающие удар.
Армия обороны Израиля начала атаку на Дамаск под шумок беспорядков в США, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на собственный сирийский источник.
В настоящее время в окрестностях столицы САР работают системы противовоздушной обороны, отражающие удар.
Сирийское гостелевидение также подтверждает, что правительственная армия в настоящее время отражает нападение израильской стороны.
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