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Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску: ПВО перехватывают ракеты - видео
17 марта 2021, 02:05 • 76 • Политика
Средства ПВО САР сработали в районе Дамаска. ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии.
Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску. Средства ПВО перехватывают ракеты в небе над столицей Сирии. В Сети появились видеозаписи взрывов в ночном небе, снятые очевидцами.
На кадрах видно, как ночное небо пересекают ракеты, а затем взрываются прямо в воздухе, когда их перехватывают сирийские ПВО. Отмечается, что атака произошла к югу от сирийской столицы.
- сообщает Telegram-канал WarJournal.
В Минобороны Сирии заявили, что израильский удар нанесён в 22:35 по местному времени со стороны Голанских высот. Военные эксперты отмечают, что атака была ожидаема. За два дня до атаки сирийские транспортники Ил-76 совершили четыре рейса в Тегеран и обратно. Также Дамаск посещал иранский Boeing-747.
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