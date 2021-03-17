Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску: ПВО перехватывают ракеты - видео

Средства ПВО САР сработали в районе Дамаска. ВВС Израиля нанесли очередной удар по территории Сирии.

Израиль нанёс ночной авиаудар по Дамаску. Средства ПВО перехватывают ракеты в небе над столицей Сирии. В Сети появились видеозаписи взрывов в ночном небе, снятые очевидцами.

На кадрах видно, как ночное небо пересекают ракеты, а затем взрываются прямо в воздухе, когда их перехватывают сирийские ПВО. Отмечается, что атака произошла к югу от сирийской столицы.

По неподтверждённым данным, средствам ПВО удалось осуществить три перехвата,

- сообщает Telegram-канал WarJournal.

В Минобороны Сирии заявили, что израильский удар нанесён в 22:35 по местному времени со стороны Голанских высот. Военные эксперты отмечают, что атака была ожидаема. За два дня до атаки сирийские транспортники Ил-76 совершили четыре рейса в Тегеран и обратно. Также Дамаск посещал иранский Boeing-747.