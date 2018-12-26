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Израиль наносил удары по Сирии, прикрываясь чужими пассажирскими самолетами – Минобороны
26 декабря 2018, 18:09 • 150 • В мире
Авиаудары Израиля по Сирии были нанесены в тот момент, когда гражданские авиалайнеры заходили на посадку в аэропорты Бейрута и Дамаска.
Такое заявление сделал представителям СМИ официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. По его словам, пассажирские самолеты не были российскими.
До этого сирийское агентство SANA рассказало о том, что минувшей ночью военно-воздушные силы Израиля провели ракетную атаку под Дамаском. Однако большинство ракет были сбиты сирийскими ПВО, при этом ранения получили трое сирийских военных, также был поврежден склад с боеприпасами.
Это нападение стало беспрецедентно длительным - более полутора часов. Для того чтобы предотвратить трагедию, сирийской армией были установлены ограничения на применение средств ПВО и РЭБ, что дало возможность авиадиспетчерам в Дамаске вывести пассажирский самолет из опасного района, направив его на запасной аэродром в Хмеймиме.
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