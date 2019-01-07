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Израиль нанес удар по сектору Газа из-за запуска воздушных шаров

07 января 2019, 00:09  •  78 • Политика
Армия обороны Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа. Как заявили военные, воздушный удар по палестинскому анклаву был нанесен в ответ на якобы имевший место запуск в сторону Израиля воздушных шаров с прикрепленным к ним взрывным устройством.
В операции участвовали израильские боевые вертолеты. Удар был нанесен по двум военным постам ХАМАС.
В выпущенном после атаки коммюнике пресс-служба израильской армии отметила, что считает ХАМАС ответственным за все происходящее в секторе Газа, а также за все возможные атаки Израиля с данной территории. Также в Армии обороны Израиля заявили, что продолжат защищать свою страну от "террора, источником которого является Газа".
В распространенном израильскими военными заявлении говорится, что запущенная с территории сектора заминированная летательная конструкция включала в себя, кроме воздушных шаров, также еще и управляемую модель самолета.
Напомним, что ранее при столкновении с израильскими военными на границе сектора Газа пострадало более двух десятков палестинцев.

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