Израиль нанес удар по сектору Газа из-за запуска воздушных шаров

Армия обороны Израиля атаковала позиции ХАМАС в секторе Газа. Как заявили военные, воздушный удар по палестинскому анклаву был нанесен в ответ на якобы имевший место запуск в сторону Израиля воздушных шаров с прикрепленным к ним взрывным устройством.

В операции участвовали израильские боевые вертолеты. Удар был нанесен по двум военным постам ХАМАС.

В выпущенном после атаки коммюнике пресс-служба израильской армии отметила, что считает ХАМАС ответственным за все происходящее в секторе Газа, а также за все возможные атаки Израиля с данной территории. Также в Армии обороны Израиля заявили, что продолжат защищать свою страну от "террора, источником которого является Газа".

В распространенном израильскими военными заявлении говорится, что запущенная с территории сектора заминированная летательная конструкция включала в себя, кроме воздушных шаров, также еще и управляемую модель самолета.

Напомним, что ранее при столкновении с израильскими военными на границе сектора Газа пострадало более двух десятков палестинцев.