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Израиль намерен воевать до конца. Иранского или своего

21 января 2019, 19:39  •  77 • В мире
Новое нападение израильской авиации на сирийский аэродром показало, что Тель-Авив не намерен отступать от практики войны с Ираном на территории Сирии
Автор:
Покровский Александр
Новая – и очередная – израильская атака на территорию Сирии длилась около 50 минут. За это время сирийской ПВО удалось сбить большую часть ракет агрессора. Но при этом сирийская армия потеряла то ли один, то ли два – данные разнятся – зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь-С1». По крайней мере, Армия обороны Израиля (АОИ) предоставила видеозаписи, где зафиксировано уничтожение двух сирийских зенитных комплексов.
Победа Израиля и поражение Сирии?
Ни то, ни другое. На самом деле Израиль два дня подряд усиленно атакует и не менее усиленно вещает, что атакует не Сирию, а позиции иранских сил специального назначения «Кудс», расположившихся в районе аэропорта Дамаска. А сирийским ПВО достаётся, дескать, походя, потому что сирийцы не внемлют отеческому совету Израиля не влезать в его разборки с Ираном.
Армия обороны Израиля предостерегает сирийские вооруженные силы от попыток причинить ущерб израильской территории или израильским войскам,
- в таком духе и стиле заявили еврейские военные.
Фото: www.globallookpress.com
Но поскольку, по имеющимся данным, как раз иранским позициям – и в полном, и в переносном смысле – особенно не досталось, то победой Израиля даже не пахнет.
С другой стороны, Сирия не проиграла, поскольку формально удар предназначался не ей. Два ЗРК оказались потерянными, но и подавляющее большинство израильских ракет было сбито. Судя по израильскому видео, реально, в бою, был уничтожен один из комплексов: он действительно отбивался, но нападающая сторона была успешнее. В случае же с «Панцирем» очень похоже на то, что тот в бою даже не участвовал. По какой-то причине израильтяне застигли его, как говорят в разных армиях, «без штанов». Даже РЛС его была сложена.
Какова эта «какая-то» причина, пока из поступающей информации не ясно, но стоит вспомнить, что это уже второй случай уничтожения «Панциря» израильтянами, когда его экипаж отсутствовал, либо не собравшись на бой, либо разбежавшись уже в его ходе.
При всех заслугах сирийской армии это всё же арабская армия. И страх перед израильтянами у арабов в печёнках засел, похоже, навеки.
В то же время военные наблюдатели приходят к выводу, что всё же можно говорить о заметном росте умения сирийских сил ПВО отражать воздушные нападения. На сей раз удалось сбить большую часть целей при том, что удары наносились как с воздуха, так и с земли, управляемыми ракетами, причём прилетавших несколькими волнами. При этом израильские самолёты уже не рискуют, как прежде, залетать в воздушное пространство Сирии, а атакуют с акватории Средиземного моря, а также с территории Ливана и самого Израиля, прячась за соответствующими высотами местного рельефа.

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