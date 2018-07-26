Израиль начинает крупную операцию против Асада

В Сирии случился очередной теракт. Боевики Исламского государства* в провинции ас-Сувейда убили 215 мирных жителей, совершив несколько самоподрывов. Вероятно, это преступление стало своего рода ответом на военную операцию Сирийской арабской армии против ИГИЛ на юго-западе страны. В этом районе все еще остается небольшой анклав псевдохалифата, и сейчас Дамаск делает все, чтобы избавиться от него. Не имея возможности что-то противопоставить местным военным, действующим совместно с Россией, террористы решили задействовать самые немыслимые и грязные средства.

Это ужасно, но, вероятно, подобные действия лишь ускоряют полное поражение Исламского государства. Этот теракт поспособствовал ускорению антитеррористической кампании Дамаска.

Однако это в свою очередь тоже чревато некоторыми дополнительными проблемами. Дело в том, что анклав ИГ располагается прямо у самых Голанских высот, которые контролирует соседний Израиль. Риск задеть его позиции, орудуя у самой границы, всегда велик. Ранее это приводило к ряду столкновений. Так, на днях над Голанами был сбит сирийский самолет, пилот погиб. Нетаньяху обвинил Дамаск в нарушении и пригрозил серьезными последствиями.

Помимо этого были и другие ситуации, в результате которых сирийско-израильский конфликт постепенно переходил в состояние войны. Слава Богу, пока масштабных столкновений удавалось избежать. Справедливости ради, надо отметить важную роль России в этой миротворческой миссии — именно Москва имеет некоторое влияния на одну и другую сторону, оттого у нее пока получается решать все дипломатией.

Но вот, кажется, кризис усугубляется. Связано это с тем, что на территории Израиля (именно Израиля, а не Голанских высот) взорвались несколько ракет, выпущенных со стороны Сирии. Причем несколько из них упали на берегу Тивериадского озера, близ того места, где располагается популярный пляж. Еще несколько ракет упали севернее. Жертв, как сообщается, нет. ЦАХАЛ отчитался, что ответная реакция была практически моментальной, правда, подробности, неизвестны.

Большой вопрос — что произошло? Неужто асадовцы настолько разошлись, что теперь готовы и Израиль бомбить? В Тель-Авиве полагают, что на самом деле эти ракеты залетели так далеко случайно. Будто бы они предназначались сирийским террористам, но что-то пошло не так. Но в этой теории есть несколько пробелов. Согласно официальной информации ракеты выпущены БМ-21 («Град» — авт.). Ширина Голан — от 25 до 30 километров, местами немного меньше или немного больше. Дальность полет ракет для БМ-21 составляет примерно 35 километров. Получается, для того, чтобы поразить побережье Тивериадского озера, Дамаску необходимо было расположить установки РСЗО непосредственно у самых Голанских высот. При этом южную часть восточной Кунейтры, примыкающую к Голанам с другой стороны от Тивериадского озера, Асад пока еще не контролирует. Следовательно, если бы правительственные силы и могли каким-то образом обстрелять Израиль, то делали бы это, скорее всего, намерено. А это уже походит на абсурд.

Однако в Израиле вряд ли будут руководствоваться такой логикой. Тель-Авив всегда был настроен враждебно по отношению к Башару Асаду, и для агрессии против него порой не нужен даже повод. А когда происходит подобное, то ЦАХАЛ всегда готов ответить. По нашей информации, в последние недели высшее военное руководство еврейского государства активно разрабатывает план нанесения массированного воздушного удара по позициям сирийских соседей.

Связано это и с Ираном, и с Асадом. Недавние инциденты с самолетом и с «Градами» спровоцировали реализацию некоторых пунктов обсуждаемого плана. Будто бы в ближайшие дни будут нанесены удары в Кунейтре, Латакии, Даръа.

Российский востоковед Каринэ Геворгян полагает, что Дамаск действительно мог решиться на запуск ракет в сторону Израиля с целью своего рода ответа на сбитый самолет.

— Возможно, эти ракеты были запущены какой-нибудь третьей стороной, возможно, они упали там случайно, но сирийское общество может воспринять это как ответ. Да и с другой стороны, почему бы Асаду действительно не позволить себе ответить. Это, конечно, примитивные средства, причем настолько примитивные, что «Железный купол» даже не смог их перехватить, но его достаточно для того, чтобы сохранить лицо и при этом не дать Израилю серьезных поводов воспринимать это как прямую агрессию.

Наш источник в военном руководстве РФ, пожелавший остаться инкогнито, поделился информацией, согласно которой эти действия Сирийской арабской армии никак не согласованы с российскими союзниками. Кроме того, он считает эту ситуацию недоразумением, вернее, ошибкой. Потому что представители Сирийской арабской армии были предупреждены о соблюдении режима максимальной осторожности на границе с Израилем.

В последнее время переговоры с израильскими военными идут тяжело, оттого осторожничать приходится не только сирийцам, но и нашим военным. Несмотря на то, что это произошло, серьезные последствия никто не прогнозирует. Израильтяне были предупреждены о неучастии в этой ситуации как российской стороны, так и высшего руководства Сирии. Кроме того, высоки шансы того, что это банальная провокация либо со стороны террористов, либо со стороны оппозиции, правда, пока так и не удалось выяснить, как им это удалось организовать.

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*Движение «Исламское государство» (ИГИЛ) — решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, ее деятельность на территории России запрещена.