Израиль начал строить стену для защиты от палестинцев и ХАМАС

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о начале строительства новой стены на границе с сектором Газа. По словам национального лидера, это бетонное сооружение должно защитить Израиль от проникновения жителей Палестины и агрессии со стороны ХАМАС

Заявление израильского премьера передает издание Jerusalem Post. Оно также уточняет, что высота новой стены составит шесть метров. Ее протяженность — 65 километров.

Стена будет возведена на месте существующей железной сетки, показавшей себя неэффективной в деле препятствования проникновению палестинцев на территорию Израиля. Отметим, что в 2016 году израильские власти преступили к строительству подземной системы ограждений, призванной воспрепятствовать проведению туннеля между сектором Газа и Израилем. Ее строительство продолжается до сих пор.

Что касается наземной стены, то, по словам главы армейского управления по строительству ограждений, бригадного генерала Эрана Офира, израильские военные ожидают от нее максимальной эффективности.

"Барьер уникален и полностью подходит для сдерживания угроз со стороны сектора Газа, он в максимально возможной мере обеспечит предотвращение проникновения на израильскую территорию", — заявил Jerusalem Post он.

Цитата приводится по сообщению РБК.