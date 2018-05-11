Израиль мстит России за США: «Панцирь-С1» уничтожен, поставки С-300 сорваны

10 мая Армия обороны Израиля опубликовала видео, на котором израильская ракета Spike NLOS уничтожает предположительно принадлежащий сирийской армии ПЗРК «Панцирь-С1». На записи, сделанной камерой на самой ракете, видно, как снаряд подлетает к машине, на которой установлено военное оборудование, после чего картинка пропадает. В пояснении к ролику сказано, что был уничтожен комплекс, который по классификации НАТО называется SA22. По российской классификации это самоходный зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1».

Этот инцидент стал первой подтвержденной потерей «Панциря-С1» в ходе боевых действий в Сирии. Израильская армия утверждает, что в ходе последнего авианалета на Сирию были уничтожены пять таких комплексов. Причиной для атаки в Тель-Авиве назвали ракетный обстрел Голанских высот со стороны Сирии, якобы произведенный иранскими формированиями. Их же позиции, по заявлениям, атаковал Израиль.

По данным Минобороны РФ «в нападении было задействовано 28 израильских самолётов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверхность». Также со стороны Израиля было выпущено более 10 тактических ракет класса «земля-земля». Половина ракет, по информации ведомства, была сбита. Однако часть попала в цель, известно о нескольких уничтоженных объектах и человеческих жертвах.

Кстати, по данным Израиля, произведенный в России комплекс принадлежал сирийской армии, но британская Daily Mail утверждает, что он принадлежал Ирану.

В апреле СМИ сообщали со ссылкой на источник в российском Минобороны, что Москва за последние годы поставила Дамаску до 40 ЗРПК «Панцирь-С1». Комплекс предназначен для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от всех средств воздушного нападения, в том числе новейших.

Военные аналитики не исключают, «Панцирь-С1» мог быть уничтожен во время смены боекомплекта. В ролике видно, как один из военнослужащих в момент удара только пытается занять место в кабине. Кроме того, как сообщил военный эксперт Константин Макиенко, Spike — это противотанковая ракета, запускаемая с наземных комплексов, а «Панцирь» оптимизирован для работы по воздушным целям.

Тем не менее, потеря «Панциря» может стать ударом по престижу российских ПВО, ведь военные утверждали, что по итогам применения в Сирии комплекс был доработан и его надежность повысилась как минимум на 15%. Западные СМИ уже заговорили о «репутационных потерях» российского оружия.

В российском Минобороны пока никак не прокомментировали потерю «Панциря-С1». Однако похоже, что атака Израиля уже принесла свои результаты, и заключаются они в отказе Москвы от поставки комплексов С-300 Сирии.

Напомним, что 23 апреля источники в военно-дипломатических кругах сообщали, что вопрос о передаче, возможно даже безвозмездной, сирийской армии ЗРК С-300 «Фаворит» практически решен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что после ракетного удара США, Франции и Великобритании по Сирии 14 апреля у Москвы больше нет моральных обязательств, не позволяющих поставлять подобное вооружение Дамаску.

25 апреля посол Сирии в Москве Рияд Хаддад заявил, что российские системы противовоздушной обороны С-300 были поставлены Дамаску «месяц назад и уже работают». Однако позднее российские военно-дипломатические источники опровергли эту информацию, заявив, что системы С-300 у сирийских правительственных войск нет".

11 мая, уже после публикации видео налета на «Панцирь-С1» издание «Известия» опубликовало интервью с помощником президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимиром Кожиным. Отвечая на вопрос о передаче Сирии системы С-300, Кожин заявил, что «пока ни о каких поставках современных новых систем речи не идет». Сейчас на вооружении армии Сирии состоят комплексы противовоздушной обороны еще советского периода, а самым современным типом ПВО являются как раз зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

Конечно, не исключено, что решение об отмене поставок Сирии С-300 было принято еще после встречи Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 9 мая после парада Победы. Однако со стороны налет Тель-Авива на Сирию сразу после встречи выглядит, как демонстративная акция, а заявление о том, что поставок С-300 не будет, странным образом совпало с уничтожением «Панциря-С1».

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин полагает, что отказ от поставок С-300 объясняется нежеланием России еще больше накалять ситуацию в регионе с учетом последних действий Израиля.

— Нужно понимать, что на войне всегда воюет не только «железо», но и люди. Говорить о том, что «Панцирь-С1» или Россия, как производитель этого комплекса, понесли репутационные издержки, не приходится. Во-первых, системой управляли не россияне, а сирийцы. Во-вторых, не исключено, что они допустили халатность и были не готовы к встрече с противником на том уровне, на котором произошло поражение «Панциря». Расчет комплекса мог просто отсутствовать на боевом посту, мы об этом не знаем.

Но нужно отметить, что «Панцирь-С1» — очень хорошая машина. Она предназначена для борьбы с крылатыми ракетами, самолетами. Мы знаем, что большинство американских ракет, которые были направлены на сирийские цели 14 апреля, были сбиты именно пушечным комплексом «Панцирь-С1».

Поэтому, повторю, говорить о репутационных потерях не приходится. То, что мы видим — это попытка западных СМИ или тех, кто ими управляет, навести тень на плетень и оправдаться за промахи, которые были допущены американскими, французскими и британскими средствами 14 апреля.

«Панцирь-С1» — эффективный комплекс, который купили не только Иран и Сирия, но и другие государства. Думаю, он еще покажет свою силу, и неоднократно.

«СП»: — Связан ли отказ от поставок Сирии С-300 с атакой Израиля и уничтожением С-300?

— Мне кажется, это слишком большая натяжка. «Панцирь» и С-300 — это абсолютно разные системы. ЗРК С-300 «Фаворит» предназначена для поражения различных аэробаллистических целей, крылатых ракет на расстоянии 150 километров. «Панцирь» действует на расстоянии 15−20 километров. Сравнивать их бессмысленно.

«Панцирь» может дополнять С-300, как сегодня «Панцирь-С1» дополняет ЗРК С-400 на охране неба Москвы. Как говорят военные, этот комплекс предназначен для дострела тех ракет или обломков, которые не сбил С-300 или С-400.

«СП»: — Почему же после первоначальных сообщений было решено не осуществлять поставки?

— Что касается поставок С-300 Сирии, когда начальник главного оперативного управления Руцкой сказал, что мы можем вернуться к этому вопросу, это было мнение генерала. Но ни Руцкой, ни Министерство обороны не торгуют вооружениями. Думаю, это было эмоциональное заявление, связанное с тем, что американцы, британцы и французы проявили агрессию в отношении Сирии.

Но окончательно вопрос поставок решает президент. Отказ от передачи С-300 я бы связал с тем, что в Москву на 9 мая приехал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Не исключено, что он в очередной раз попросил, чтобы Россия не поставляла комплексы С-300 Сирии, так как это может привести к обострению ситуации и развязыванию новой войны на Ближнем Востоке — между Сирией, Ираном и Израилем.

Для того чтобы не подливать бензина в огонь в Кремле решили не поставлять пока Сирии С-300. Чтобы у одних не возникло ощущение своей неуязвимости, а у других — желание обязательно нанести удар по этому комплексу, чтобы он не смог сбивать израильские самолеты. Здесь очень много тонкостей, о которых надо говорить, поэтому я не стал бы упрощать ситуацию.

Директор Исследовательского центра «Ближний Восток-Кавказ» Международного института новейших государств Станислав Тарасов полагает, что Израиль своими действиями пытается компенсировать неудачу иранской политики Дональда Трампа.

— Информация об ударе Израиля, масштабах атаки и потерях, которые понесли стороны, крайне противоречива. В СМИ мы видим элементы блефа, связанные со спекуляциями и на тему «Панциря», и на тему поставок С-300.

Но буквально на днях, на праздник 9 мая Биньямин Нетаньяху побывал в Москве, где не только участвовал в торжественных мероприятиях, но и провел серьезные переговоры с президентом РФ. Уверен, что они о чем-то договорились. Кроме того, мы по-прежнему сохраняем контакты по военной линии с Израилем и никаких сюрпризов от него не ждем.

Вопрос в другом. Израиль, как союзник США, пытается прикрыть своими действиями не очень эффективную политику Трампа на иранском направлении. Президент США заявил о выходе из ядерной сделки, но в то же время дал понять, что готов заключить новое соглашение.

Но на этом фронте произошла перестановка сил. В иранском вопросе Россия, Европа и Китай оказались по одну сторону баррикад, а США, Израиль и некоторые их арабские союзники — по другую. Трамп совершил большую ошибку, объявив о выходе из сделки, он оказывается в изоляции.

Все признаки свидетельствуют о том, что США теряют влияние на Ближнем Востоке. Опасность этой ситуации в том, что они могут пойти на провокацию локального типа. Ясно, что сами они воевать не будут. Они привыкли воевать чужими руками. Поэтому можно ждать новых авиационных и ракетных ударов по территории Сирии от их союзников.

Новости Сирии: Израиль предупредил Россию о предстоящих ударах по Сирии