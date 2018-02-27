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Израиль массово высылает украинских нелегалов в авральном порядке

27 февраля 2018, 01:24  •  104 • Политика
Всего МВД насчитывает около 70 тысяч украинских мигрантов в стране.
Украинские граждане массово депортируются из Израиля на родину по ускоренной процедуре. Тель-Авив признал Украину безопасной, при этом среди просящих статус беженца украинцев обнаружили массу самозванцев.
Кроме того, желающих въехать в страну украинцев в основном останавливают и возвращают обратно. В последнее время пограничники, которые и раньше считались придирчивыми, стали проявлять особенную строгость к выходцам из стран бывшего СССР.
"Многие украинцы под видом туристов и паломников приезжают нелегально работать. На стройке, к примеру, они получают по 2-3 тысячи долларов, несмотря на тяжелые условия труда из-за жары", - рассказал израильский журналист Игорь Ведерштайн.
По его словам, МВД насчитывает в 2017 году в Израиле около 70 тысяч нелегалов из Украины и других стран бывшего СССР, многие из них пытаются остаться и просят статус беженца.

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