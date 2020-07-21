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Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
21 июля 2020, 06:00 • 180 • Политика
Европа нашла замену российскому газу в Израиле. Планируется строительство газопровода по дну Средиземного моря. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов евро.
Израиль может стать новым поставщиком для Европы. Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, сообщает Reuters.
Речь идёт о газопроводе EastMed, который пройдёт по дну Средиземного моря. Он будет перекачивать "голубое топливо" из Израиля и Кипра в Грецию, Италию и другие европейские страны. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов евро, а запуск планируется в 2025 году.
Согласно проекту израильский газопровод будет транспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью увеличить этот объём в два раза. Европейская комиссия выделила 35 миллионов евро на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.
Напомним, что в этом году ожидается завершение строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Это не слишком радует США, планирующих продавать Европе свой сжиженный газ, поэтому Вашингтон угрожает проекту всевозможными санкциями.
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