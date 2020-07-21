Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу

Израиль может стать новым поставщиком для Европы. Израильское правительство одобрило соглашение с европейскими странами о строительстве газопровода, который будет снабжать Европу природным газом, сообщает Reuters.

Речь идёт о газопроводе EastMed, который пройдёт по дну Средиземного моря. Он будет перекачивать "голубое топливо" из Израиля и Кипра в Грецию, Италию и другие европейские страны. Стоимость проекта оценивается в 6 миллиардов евро, а запуск планируется в 2025 году.

Согласно проекту израильский газопровод будет транспортировать 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью увеличить этот объём в два раза. Европейская комиссия выделила 35 миллионов евро на подготовку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта.

"Соглашение о строительстве является исторической вехой, превращающей Израиль в экспортёра энергоресурсов", - заявил министр энергетики страны Юваль Стейниц.

Напомним, что в этом году ожидается завершение строительства российского газопровода "Северный поток - 2". Это не слишком радует США, планирующих продавать Европе свой сжиженный газ, поэтому Вашингтон угрожает проекту всевозможными санкциями.