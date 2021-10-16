Израиль играет с огнём, окружая Россию своим оружием

Для чего еврейское государство наращивает военную мощь соседей Российской Федерации?

Таллин подписал сделку по покупке у Израиля ракетных комплексов Blue Spear (5G SSM), разрабатываемых специально для Эстонии. Подразумевается, что эстонский флот получит израильскую противокорабельную крылатую ракету Gabriel V. Ранее Израиль также подписал контракт на поставку ракет этого типа с Финляндией.

Соседи России по Финскому заливу получают из Израиля крылатые ракеты. Для чего еврейское государство наращивает их военную мощь?

Принято полагать, что продажа оружия повышает военные возможности союзников. Экспорт вооружений во всем мире рассматривается как инструмент оказания влияния на поведение и внешнюю политику стран-клиентов. В США в этом смысле принята простая формула оценки полезности: чем больше вооружений импортёр приобретает у Америки, тем глубже он втянут в орбиту американских интересов.

Израиль не может не понимать, что с этими ракетами Эстония получает возможность отрезать жизненно важный морской торговый путь, соединяющий Санкт-Петербург с Калининградом. Ширина Финского залива между Эстонией и Финляндией не превышает 70 км, а дальность израильских ракет Gabriel V, по разным оценкам, составляет 200-400 км. Теперь у флотов обеих стран эти ракеты будут на вооружении.

Ссылки эстонских военных на стремление к повышению оборонительной способности на морских границах неубедительны. Blue Spear – не только противокорабельные ракеты, они могут применяться и для нанесения ударов по наземным целям. В этом случае в зоне их поражения оказываются Петербург и Калининград. Сомнительно, что эстонцы додумались до этого без посторонней помощи.

В финансовом отношении тоже не обошлось без иностранного участия. Эстонии не по силам без участия союзников по НАТО приобретать ракеты, каждая из которых стоит около 5 млн. долларов. Что касается оплаты контракта, то в военном бюджете Эстонии на 2021 г. предусмотрена программа усиления береговой обороны путем приобретения к 2026 г. береговых противокорабельных ракетных комплексов. Проект оценивается в 50 млн. евро, которых хватит для закупки лишь одной-двух батарей Blue Spear. При протяженности морской границы в 3794 км береговую оборону десятком противокорабельных ракет не обеспечить. И это ещё одно подтверждение намерений НАТО подготовить эстонский флот для вероятной блокады морского пути из Петербурга в Калининград.

«ВМС Эстонии смогут внести значительный вклад как в национальную, региональную, так и в коллективную оборону», – говорит Юри Саска, командующий крошечным эстонским флотом, который насчитывает всего 300 моряков, три устаревших британских тральщика и несколько небольших легковооруженных судов обеспечения.

«Коллективная оборона» в данном контексте – это только военное взаимодействие с Соединёнными Штатами и НАТО. В июне Соединенные Штаты поставили ВМС Эстонии мобильные радары (AN / TSQ-288) на сумму 2,7 млн. долларов, чтобы «поддержать оборону и осведомленность о морской сфере». Это позволит эстонцам осуществлять целеуказания для закупаемых ракет Blue Spear.

Уместен вопрос: а не работает ли Израиль в интересах США у российских границ? Israel Aerospace Industries выиграла тендер в условиях жесткой конкуренции с участием американской корпорации Boeing, производящей ракетные системы Harpoon, на основе которых созданы продаваемые Израилем ракеты Blue Spear. Выбор эстонцев в пользу израильтян, видимо, был сделан по совету из Вашингтона. И это далеко не первый случай, когда Израиль вооружает государства, граничащие с Россией.

Так было с Грузией. Израиль поставлял туда оружие и обучал грузинские войска до вооружённого конфликта в Южной Осетии в августе 2008 г. В Грузию поставлялись ракеты и беспилотники, бронетехника и стрелковое оружие, противотанковые мины и кассетные бомбы. Это оружие использовалось в боевых действиях, несколько беспилотных летательных аппаратов Hermes-450 были сбиты. После военного поражения Тбилиси Министерство обороны Израиля прекратило выдачу разрешений на торговлю оружием с Грузией, но ненадолго. В сентябре 2018 г. министры обороны Израиля и Грузии договорились о расширении двустороннего сотрудничества в области обороны и подписали соответствующую декларацию. Тель-Авив вернулся к оружейному бизнесу с Грузией.

В сентябре 2020 г. Министерство обороны Грузии и израильская государственная оборонно-технологическая компания Rafael Advanced Defense Systems подписали соглашение о полной модернизации грузинских систем ПВО. Тогда же возобновилось сотрудничество с израильской компанией по оборонной электронике Elbit Systems, которая должна была модернизировать грузинский самолет до стандартов НАТО, оснастив его современными радиоэлектронными системами.

Израиль активно помогает Североатлантическому альянсу расширяться в сторону границ РФ. В мае появились сообщения о договоренностях Грузии с Израилем по поставкам всё той же компанией Rafael мобильных систем ПВО и ПРО для Грузии.

Примером военного сотрудничества Израиля с постсоветскими республиками по периметру РФ является и Азербайджан. Отношения Азербайджана с Израилем в сфере обороны намного шире, чем с Турцией. Израиль постоянно продавал оружие Азербайджану, несмотря на эмбарго, объявлявшиеся ОБСЕ в 1992 г. и ООН в 1993 г. В 2015-2019 гг. Азербайджан был вторым по величине покупателем израильского оружия, две трети военной техники Азербайджана были импортом из Израиля. Это оружие, особенно БПЛА и системы ПВО, в значительной степени способствовали военной победе Азербайджана в 44-дневной карабахской войне осенью 2020 года.

Большая часть военного сотрудничества Баку с еврейским государством скрывается. К примеру, ни одна из сторон не признает, что в 2012 г. Израилю было разрешено использовать четыре заброшенные авиабазы в Азербайджане на иранской границе. В Иране высказывают предположение, что Израиль предполагает использовать эти базы для нанесения авиаударов по иранским ядерным объектам.

Появилась и новая глава в азербайджано-израильском партнерстве. Дальнейшее проецирование мощи США и НАТО требует, чтобы Турция и Израиль нормализовали свои отношения. Азербайджан готов выступить посредником между Анкарой и Тель-Авивом и предложил провести в Баку саммит по вопросам энергетики, военной и региональной безопасности. К России это предложение не относится.

Израиль не оставил без внимания и Казахстан, с которым он также поддерживает тесные военные связи. С 2007 г. военное сотрудничество развивалось по программам модернизации вооружения, артиллерийских ракет, беспилотников, систем управления и контроля, перспективных средств связи и радиолокационных систем ПВО. Казахстан и Израиль подписали в 2014 г. соглашение о сотрудничестве в области безопасности, которое закрепило связи между двумя странами в военной и оборонной промышленности. Имеются свидетельства использования Казахстаном израильских технологий наблюдения и ведения разведки.

Особенностью оборонного сотрудничества Тель-Авива с Астаной является стремление израильских компаний к созданию совместных предприятий для производства современных видов вооружений и их последующей продажи в страны Центральной Азии. В 2019 г. оборонная компания «Казахстан инжиниринг» подписала долгосрочный контракт и лицензионное соглашение с Elbit Systems по сборке израильских беспилотников в Казахстане. Предприятие должно стать крупным центром по сборке, обслуживанию и модернизации израильских летательных аппаратов не только для Вооруженных сил Казахстана, но и для экспорта.

Россия и Израиль в последние годы держали двери отношений открытыми. У двух стран есть военная горячая линия, чтобы избежать столкновений в небе Сирии. На 22 октября запланирована первая встреча премьер-министра Беннета с президентом Путиным. «Они обсудят ряд дипломатических вопросов, вопросов безопасности и экономики, затрагивающих обе страны, а также важные региональные вопросы, в первую очередь ядерную программу Ирана», – сказали в канцелярии израильского премьер-министра. То, что для израильтян важно, чтобы в повестке встречи были Иран и Сирия, совершенно понятно. А не затронуть ли вопрос израильской политики усиления военной мощи российских соседей? Имеем право. Ведь Израилю не понравились бы поставки российского вооружения для ХАМАС.