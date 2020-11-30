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Израиль и США провалили секретную встречу с принцем Саудовской Аравии

30 ноября 2020, 11:50  •  186 • Политика
Израиль и США не добились желаемого от Саудовской Аравии. Они провалили встречу с наследным принцем этой страны Мухаммедом бин Салманом. Переговоры политиков были секретными, но сейчас стали известны подробности.
Издание The Wall Street Journal пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Саудовскую Аравию вместе с государственным секретарём США Майком Помпео и главой Моссада Йоси Коэном. У них была специальная миссия.
На секретной встрече, длившейся четыре часа, Мухаммед бин Салман назвал нецелесообразным обнародовать информацию о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. Причиной его решения стали результаты президентских выборов в США и завершение деятельности администрации Дональда Трампа, которая произойдёт в скором времени. Встреча была провалена.
В публикации отмечено, что Саудовской Аравией правит 84-летний король Салман бин Абдул-Азиз. Якобы он был не в курсе секретной встречи сына с американским и израильским политиками. Не знал он и о переговорах, которые наследный принц ведёт с Иерусалимом. Не исключено, что Мухаммед бин Салман опасался, что отец задействует определённые ресурсы и не даст нормализовать отношения между государствами.

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