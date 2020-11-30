Израиль и США провалили секретную встречу с принцем Саудовской Аравии

Издание The Wall Street Journal пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в Саудовскую Аравию вместе с государственным секретарём США Майком Помпео и главой Моссада Йоси Коэном. У них была специальная миссия.

На секретной встрече, длившейся четыре часа, Мухаммед бин Салман назвал нецелесообразным обнародовать информацию о нормализации отношений Саудовской Аравии с Израилем. Причиной его решения стали результаты президентских выборов в США и завершение деятельности администрации Дональда Трампа, которая произойдёт в скором времени. Встреча была провалена.

В публикации отмечено, что Саудовской Аравией правит 84-летний король Салман бин Абдул-Азиз. Якобы он был не в курсе секретной встречи сына с американским и израильским политиками. Не знал он и о переговорах, которые наследный принц ведёт с Иерусалимом. Не исключено, что Мухаммед бин Салман опасался, что отец задействует определённые ресурсы и не даст нормализовать отношения между государствами.