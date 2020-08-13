Израиль и ОАЭ пошли на мировую: Трамп сообщил об историческом соглашении

Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. Переговоры шли при посредничестве американской стороны. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение между Израилем и ОАЭ историческим.

В своём посте в Twitter он отметил, что в ближайшие недели представители ближневосточных государств намерены заключить ряд двухсторонних соглашений.

В совместном документе говорится, что нормализация отношений Израиля и ОАЭ - это дипломатический прорыв.

Представители еврейского государства сконцентрируют свои усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире. Отмечается, что Израиль и ОАЭ намерены совместно искать мирное решение по урегулированию конфликта с Палестиной.

Также решено остановить реализацию плана Израиля по аннексии части палестинских территорий. По условиям сделки с ОАЭ Израиль не будет объявлять суверенитет на всём западном берегу реки Иордан.