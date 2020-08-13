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Израиль и ОАЭ пошли на мировую: Трамп сообщил об историческом соглашении

13 августа 2020, 22:20  •  11 • Политика
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, исторического соглашения удалось достичь при посредничестве США.
Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. Переговоры шли при посредничестве американской стороны. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение между Израилем и ОАЭ историческим.
В своём посте в Twitter он отметил, что в ближайшие недели представители ближневосточных государств намерены заключить ряд двухсторонних соглашений.
В совместном документе говорится, что нормализация отношений Израиля и ОАЭ - это дипломатический прорыв.
Представители еврейского государства сконцентрируют свои усилия на расширении связей с другими странами в арабском и мусульманском мире. Отмечается, что Израиль и ОАЭ намерены совместно искать мирное решение по урегулированию конфликта с Палестиной.
Также решено остановить реализацию плана Израиля по аннексии части палестинских территорий. По условиям сделки с ОАЭ Израиль не будет объявлять суверенитет на всём западном берегу реки Иордан.

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