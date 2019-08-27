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Израиль готовится ко второй волне? Как русские Су-35 спугнули интервентов - источники

27 августа 2019, 00:54  •  75 • В мире
В Twitter развернулись обсуждения из-за израильской атаки по территориям Сирии и Ливана. По информации источников, русские Су-35 спугнули израильских интервентов, вынудив авиацию, осуществляющую нанесение ударов по южному пригороду сирийской столицы, отступить.
Российские самолеты Су-35 вынудили израильскую авиацию, осуществляющую боевые атаки в Сирии, отступить. По информации источника, этот конфуз, который случился с Израилем, подтверждает лишь то, что представители израильской армии по-прежнему не согласовывают свои удары по Сирии с российскими военными.
При этом, отмечает наблюдатель, не исключено, что израильская авиация начнет готовиться ко "второй волне" атаки.
Summarize
1- Jets from over Golan heights launched multiple missiles
2- Syrian AD were on high alert since yesterday, entirely of the missiles were shoot down
3- Israelis were preparing for a 2nd wave.
4- 2 Su-35s took off from Ru base in Syria and headed towards the sea
— Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) August 24, 2019
Интересным совпадением, пишет в Twitter пользователь Doge, является и то, что за день до этой ситуации израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Don't you find it coincidental that these strikes come just one day after Bibi and Putin held a phone conversation?

Russia doesn't give a damn, they want to protect themselves.
— Doge (@IntelDoge) August 24, 2019
По информации портала "Авиа.про", из-за появления российской авиации вторгшиеся на территорию уже Ливана интервенты не смогли завершить проводимую воздушную спецоперацию.
Для нанесения ударов по соседнему Ливану в итоге были применены беспилотные летательные аппараты с контейнерами для гранат, однако последние при загадочных обстоятельствах были сбиты, говорится в публикации.

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