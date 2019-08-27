Израиль готовится ко второй волне? Как русские Су-35 спугнули интервентов - источники

Российские самолеты Су-35 вынудили израильскую авиацию, осуществляющую боевые атаки в Сирии, отступить. По информации источника, этот конфуз, который случился с Израилем, подтверждает лишь то, что представители израильской армии по-прежнему не согласовывают свои удары по Сирии с российскими военными.

При этом, отмечает наблюдатель, не исключено, что израильская авиация начнет готовиться ко "второй волне" атаки.

Summarize

1- Jets from over Golan heights launched multiple missiles

2- Syrian AD were on high alert since yesterday, entirely of the missiles were shoot down

3- Israelis were preparing for a 2nd wave.

4- 2 Su-35s took off from Ru base in Syria and headed towards the sea — Syrian Military Capabilities (@Syrian_MC) August 24, 2019

Интересным совпадением, пишет в Twitter пользователь Doge, является и то, что за день до этой ситуации израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Don't you find it coincidental that these strikes come just one day after Bibi and Putin held a phone conversation?



Russia doesn't give a damn, they want to protect themselves. — Doge (@IntelDoge) August 24, 2019

По информации портала "Авиа.про", из-за появления российской авиации вторгшиеся на территорию уже Ливана интервенты не смогли завершить проводимую воздушную спецоперацию.

Для нанесения ударов по соседнему Ливану в итоге были применены беспилотные летательные аппараты с контейнерами для гранат, однако последние при загадочных обстоятельствах были сбиты, говорится в публикации.