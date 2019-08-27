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Израиль готовится ко второй волне? Как русские Су-35 спугнули интервентов - источники
27 августа 2019, 00:54 • 75 • В мире
В Twitter развернулись обсуждения из-за израильской атаки по территориям Сирии и Ливана. По информации источников, русские Су-35 спугнули израильских интервентов, вынудив авиацию, осуществляющую нанесение ударов по южному пригороду сирийской столицы, отступить.
Российские самолеты Су-35 вынудили израильскую авиацию, осуществляющую боевые атаки в Сирии, отступить. По информации источника, этот конфуз, который случился с Израилем, подтверждает лишь то, что представители израильской армии по-прежнему не согласовывают свои удары по Сирии с российскими военными.
При этом, отмечает наблюдатель, не исключено, что израильская авиация начнет готовиться ко "второй волне" атаки.
Интересным совпадением, пишет в Twitter пользователь Doge, является и то, что за день до этой ситуации израильский премьер Биньямин Нетаньяху провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
По информации портала "Авиа.про", из-за появления российской авиации вторгшиеся на территорию уже Ливана интервенты не смогли завершить проводимую воздушную спецоперацию.
Для нанесения ударов по соседнему Ливану в итоге были применены беспилотные летательные аппараты с контейнерами для гранат, однако последние при загадочных обстоятельствах были сбиты, говорится в публикации.
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