Израиль готовится ко второй волне? Как русские Су-35 спугнули интервентов - источники

Российские самолеты Су-35 вынудили израильскую авиацию, осуществляющую боевые атаки в Сирии, отступить. По информации источника, этот конфуз, который случился с Израилем, подтверждает лишь то, что представители израильской армии по-прежнему не согласовывают свои удары по Сирии с российскими военными.

При этом, отмечает наблюдатель, не исключено, что израильская авиация начнет готовиться ко "второй волне" атаки.

Summarize

1- Jets from over Golan heights launched multiple missiles

2- Syrian AD were on high alert since yesterday, entirely of the missiles were shoot down

3- Israelis were preparing for a 2nd wave.

4- 2 Su-35s took off from Ru base in Syria and headed towards the sea