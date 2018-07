Израиль готовится к наступлению российской армии • 171 • Война Израильские ВВС нанесли новый ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Алеппо. Об этом сегодня сообщило сирийское агентство САНА, уточнив, что жертв не было. Хотя The Times of Israel говорит о девяти погибших от израильских бомбардировок. Что на самом деле происходит сегодня в Сирии? На юго-западе страны за оппозицией практически ничего не осталась. Правительственные силы вместе с Россией почти закончили с освобождением Даръа — к настоящему моменты незачищенным остается лишь небольшой район на западе мухафазы. Теперь Сирийской арабской армии предстоит чуть ли не самая сложная операция — наступление на провинцию Кунейтра. Сложность заключается не в том, что здешние боевики лучше других вооружены или превосходят прочих по численности. Нет, тут дело совсем в другом, а именно — в близости Израиля, вернее, в близости к Голанским высотам. Голаны де-юре принадлежат Сирии, но на протяжении последних пяти десятилетий их контролируют израильтяне. В общем, освобождая восточную часть Кунейтры, сирийцы рано или поздно приблизятся к западной, где уже давным-давно прочно обосновался ЦАХАЛ. К тому же Тель-Авив, по причине активности Сирийской арабской армии у себя под боком, отправил в Голаны множество всевозможной техники, а также дополнительные группы солдат. Вроде бы ничего удивительного — обычные меры предосторожности на случай, если по ту сторону границы что-то пойдет не так. Но в данной ситуации, такое объяснение совершенно не подходит. Израиль, без преувеличения, хозяйничал в юго-западной Сирии последние несколько лет — совершал вылеты в любой удобный момент, бомбил колоны сирийцев, иранцев и всех других, ликвидировал и создавал лагеря беженцев и так далее. И вот теперь все вдруг должно неожиданно закончиться. Это болезненный удар для Тель-Авива, которому казалось, что вот, наконец, судьба предоставила ему долгожданную надежду на расширение своего геополитического влияния в регионе. Во враждебном регионе. Однако Асад позвал русских, и все планы должны рассыпаться. При этом внутри еврейского государства наблюдается что-то вроде паники. Не сказать чтобы население сильно беспокоилось, но вот политики и пресса — это точно. Например, некоторые СМИ перед самым стартом операции Дамаска и Москвы в юго-западной Сирии выпускали материалы под следующими заголовками «Россия и Асад собираются завоевать Голанские высоты», «Путин готовит наступление на Голаны» и так далее. Вроде бы ничего кроме абсурда в этих названиях нет, и можно было бы не обращать на них внимания, но случилось кое-что, будто бы подтверждающее прогнозы израильских журналистов. Очевидцы сообщили о нескольких взрывах на территории Голанских высот. Более того, взрывы были зафиксированы в северной части оккупированной территории. Как раз недалеко отсюда находятся позиции Сирийской арабской армии, которая совсем недавно сумела взять под свой контроль небольшой участок границы с Голанами. ЦАХАЛ не отреагировал на информацию, не дал разъяснений, и это привело к возникновению теорий, согласно которым, западная Кунейтра действительно может быть возвращена под контроль Дамаска спустя полвека. Что это за взрывы? По-прежнему ничего неизвестно, так что теории множатся, и по мере приближения сирийских и российских войск к Голанским высотам, все больше израильтян начинает во все это верить. Российский востоковед Олег Гущин полагает, что ни Путин, ни Асад не имеют никакого плана захвата Голанских высот. — Путин имеет хорошие отношения с Израилем и с мировым еврейством, зачем ему их портить? Голаны — это такой вопрос, что он не требует сейчас скорого решения. Пятьдесят лет эти территории оккупированы Израилем, неужели нельзя подождать еще? Тем более у самого Асада есть задачи поважнее — вернуть под свой контроль основные территории республики. Да и к тому же Израиль Дамаску не по зубам, а России развязывать войну совершенно незачем. Кроме того, даже политически для Москвы история с возвращением Голанских высот очень невыгодна, потому как у нас у самих есть Крым. Определенные параллели в этом смысле можно провести. Так что, по правде говоря, израильские журналисты пишут о том, чего нет. Это их работа, и они просто привлекают читателя. Что ж, не нам им объяснять, как ее делать. Насчет же реальных угроз — я повторюсь, что для Израиля проблемой может стать лишь Иран. Судя по последним событиям, Путин наоборот заинтересован в том, чтобы обезопасить израильскую границу. Он, как говорят, поучаствовал в том, чтобы в юго-западной Сирии не было иранских военных, а это своего рода меры предосторожности от дополнительной активности Израиля. В общем, не стоит переживать по поводу больших проблем с Израилем. Бомбежки в Сирии: Нетаньяху доказывает, что Россию не боится «СП»: — А может ли в случае с Израилем повториться иорданская история, когда российские самолеты, выполняя задания в Сирии, поражали цели в Иордании? — От случайных инцидентов никто не застрахован. Конечно, один-два российских самолета могут оказаться в воздушном пространстве еврейского государства. Но сбивать их, как когда-то турки, никто не будет. С ними свяжутся и культурно объяснят, что они сбились с курса, причем, объяснят по-русски. Если бы у Израиля или у России были какие-то реальные переживания, то Нетаньяху не звонил бы Путину чаще, чем своей жене, и уж тем более не приезжал бы на днях в Москву. Но он приезжает и, видимо, считает себя обязанным переговорить с российским президентом перед тем, как у того состоится встреча с Трампом. Австралийский эксперт Джон Блакслэнд полагает, что Россия не имеет планов по захвату Голан, но угроза военного контакта с Израилем все равно присутствует. — Конечно, российские военные не собираются воевать с Израилем, а если будет попытка захвата Голан, то этого не избежать. Но можно допустить, что будут определенные действия со стороны режима. Для него, возможно, сейчас самая удобная ситуация для того, чтобы удовлетворить свои территориальные претензии. Еще есть проблема шиитских бригад, поддерживающих Асада, но не подчиняющихся ему. Они, конечно, не способны сами как-то противостоять Израилю, но устроить провокацию, которая приведет к большим проблемам, им по силам. Например, в случае их активности в районе Голан, ЦАХАЛ может посчитать, что действуют они по указанию режима или России. Тогда риски столкновения между российскими и израильскими военными могут возрасти. Новости по теме: В ООН назвали число детей, задействованных в боевых действиях в Сирии

