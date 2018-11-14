Израиль готовит новые попытки разбомбить русские С-300

Сейчас мы знаем немного больше о том, какую версию из семейства С-300 русские поставили сирийцам — русские переработали системы С-300ПМ и С-300П-2 в экспортную версию С-300ПМУ-2 «Фаворит». Кстати, именно эту версию Россия поставила иранцам и китайцам. Эта система использует ракету 48Н6Е2 с официально заявленной дальностью в 195 км. Остальные технические детали я опущу и просто скажу, что это — свежая модификация с отличными характеристиками. Таким образом, сейчас выяснилось, что все слухи о том, будто Россия поставляет устаревшую версию С-300, оказались (как всегда) ложью. Фактически, это не первый раз, когда русские поставили «сдерживающую израильтян» систему ПВО — в 1983 году СССР поставил Сирии определенное количество систем ПВО С-200ВЕ «Вега-Е» (SA-5b), которые существенно ограничили израильские операции над Сирией и даже вблизи нее (AWACS).

В сочетании с системами радиоэлектронной борьбы, также поставленными Россией, эти системы ПВО уже оказывают явное воздействие на американские и израильские операции. И если американцы признают, что это для них проблема, то израильтяне, как обычно, и жалуются насчет этой поставки, и хвастаются, что им это все равно, добавляя, что они продолжат бомбить Сирию в любой момент, когда они почувствуют в этом нужду. Израильтяне, даже заявили, что они хотели бы убить русские экипажи, если по израильским самолетам будет открыт огонь. Но, конечно, пока что израильтяне держатся вне сирийского воздушного пространства (и учтите, что, по данным из израильских источников, в 2017 году Армия обороны Израиля атаковала Сирию более 200 раз, то есть, по одному нападению каждый второй день!).

На этот раз израильтяне не только сталкиваются с более компетентной системой противовоздушной обороны, но и с такой системой, которая, к тому же, высокомобильна и, потому, ее труднее обнаруживать, что весьма усложняет атаки в будущем. Более того, поскольку один батальон С-300ПМУ-2 в состоянии сопровождать 300 целей (и ликвидировать одновременно 36 целей 72-мя ракетами) на очень больших дальностях, сирийцы сейчас значительно укрепят свои возможности по раннему предупреждению. Это сильно сократит возможности израильтян по осуществлению внезапных нападений на Сирию.

Мы, однако, можем быть вполне уверены в том, что рано или поздно и израильтяне, и американцы постараются вновь нанести удар по Сирии — пусть даже лишь из пиаровских соображений. Фактически, это для них будет не очень-то и сложно. И вот почему.

Во-первых, и в противоположность тому, что зачастую утверждается, установок С-300/С-400 в Сирии недостаточно для того, чтобы на самом деле «закрыть» сирийское воздушное пространство. Да, русские действительно создали де-факто «бесполетную зону» над Сирией, но не такую, которая могла бы противостоять крупному и целенаправленному нападению. Что на данный момент создали совместными усилиями российские и сирийские вооруженные силы, так это запретили англо-сионистским агрессорам доступ к некоторым конкретным сегментам воздушного пространства над Сирией и вокруг нее. Это означает, что они в состоянии защитить некоторые конкретные высокоценные цели. Однако, как только американцы/израильтяне поймут, что и где размещено и как вся эта интегрированная сеть ПВО работает, они смогут опять планировать удары. Эти удары, пусть и не будут чрезвычайно эффективны, но пропагандистская машина сможет представить их как крупный успех англо-сионистов.

Во-вторых, противовоздушные операции это всегда игра чисел. Даже если вы будете исходить из того, что каждая из зенитных ракет поражает цель с вероятностью в единицу (то есть, каждая зенитная ракета уничтожит одну летящую ракету противника), вы не можете сбить больше ракет, чем это позволят вам сделать ваши наличные запасы. США/НАТО/CENTCOM в состоянии — при необходимости — выпустить намного больше ракет в «атаке насыщения», чем будут в своем распоряжении иметь обороняющиеся русские. И в обозримом будущем эта ситуация вряд ли изменится.

В-третьих, США/НАТО/Цахал все имеют передовые возможности радиоэлектронной борьбы, которые дадут им возможность попытаться максимально снизить эффективность российского огня и разведвозможностей, особенно если при нападении будут участвовать самолеты с малой радиолокационной эффективной поверхностью рассеяния. Эти самолеты и аналогичные ракеты в одиночку не действуют. На самом деле, они действуют при целенаправленной поддержке систем радиоэлектронной борьбы.

И наконец, у Империи есть вооружения большой дальности, которые — такие, как американская высокоточная крылатая ракета класса «воздух — поверхность» (AGM-158 JASSM low-RCS standoff air-launched cruise missile) — могут быть применены при ударе по Сирии, особенно в сочетании с применением средств радиоэлектронной борьбы и противоракетным нападением ракетами.

Так что, все, что на самом деле англо-сионистам надо сделать, так это быть очень тщательными при выборе целей и маршрутов подходов к ним, использовать самолеты с малой поверхностью рассеяния под прикрытием активно работающих средств радиоэлектронной борьбы. А затем — применить достаточно большое количество ракет, чтобы создать впечатление того, что Империя нанесла поражение российским и сирийским системам ПВО.

Судя по их прошлым нападениям на Сирию, американцы и израильтяне более обеспокоены тем, что им надо выглядеть очень могущественными, эффективными и квазинеуязвимыми, чем тем, чтобы действительно решать некоторые значимые военные задачи. Конечно же, эта нужда выглядеть неуязвимыми также значит, что англо-сионисты действительно не могут позволить себе, чтобы хоть один из их самолетов был сбит. Отсюда — их нынешняя неохота испытывать сирийскую ПВО.

Рано или поздно, однако, израильтяне должны будут попытаться «нанести поражение системе С-300» — как они сами это говорят.

Проблема для израильтян заключается в том, что на самом деле никаких хороших вариантов нет. Проблема эта не столько технологическая, сколько политическая.

Давайте допустим, что израильтяне наносят успешный удар по значимой цели (если их атака будет символична, то русские и сирийцы смогут ограничиться в своем ответе обычными протестами и осуждениями, но не реальными действиями). Что сделает Россия? Ну, русские (конкретно, Шойгу) уже уведомили, что в случае необходимости они увеличат количество поставленных Сирии батарей С-300 (и необходимых систем поддержки). Таким образом, главным итогом предполагаемой успешной атаки по Сирии станет то, что дальнейшие атаки станет все труднее планировать и выполнять. Станет ли это для израильтян желаемым результатом? Не думаю.

Если каждая успешная израильская атака все более затрудняет последующие атаки, повышая одновременно уровень опасности для израильских самолетов, то в чем смысл таких атак? Есть ли, вообще, в Сирии по-настоящему высокоценные цели, уничтожение которых Цахалом оправдало бы дальнейшее ухудшение ситуации в Сирии? И, с другой стороны, будь вы сирийцем (или иранцем), то разве не захотели бы вы, чтобы израильтяне нанесли удары по Сирии (или даже по батареям С-300), достаточно сильные для того, чтобы русские поставили еще больше систем ПВО (кстати, необязательно С-300)?

Точно так же, как было в случае с Хезболлой в Ливане (созданию которой содействовало израильское вторжение в Ливан в 1982 году) и с приходом к власти Хасана Насраллы в качестве главы Хезболлы (что стало результатом убийства в 1992 году израильтянами Аббаса аль-Мусави), израильтяне вновь и вновь открывают для себя трюизм о том, что, если в краткосрочной перспективе простая и жестокая мощь насилия действительно кажется эффективной, то в средне- и долгосрочной перспективе она никогда такой не является, если только она не будет подкреплена значимыми политическими мерами. Совершенной аксиомой является то, что израильтяне все еще упрямо отказываются признать, что любая подлинная безопасность всегда носит коллективный характер (нечто, что русские все время повторяют уже годами). В случае с Сирией для Израиля было бы гораздо лучше, если бы им удалось переговорами достичь какой-то сделки с русскими, иранцами и сирийцами (пусть и неофициально!), чем пытаться одержать верх, взрывая цели в Сирии.

Я бы даже стал утверждать, что сейчас, когда президентство Трампа практически подталкивает англо-сионистскую Империю к грани распада, израильтянам требуется строить планы по вовлечению новых действующих лиц в свою региональную политику. Истина заключается в том, что США уже более не в состоянии оставаться в ближневосточной политике ключевым игроком. И это — после десятилетий униженного подчинения США планам партии Ликуд, что нанесло непоправимый ущерб доверию к Соединенным Штатам и влиянию США на Ближнем Востоке (и в остальных частях света).

Я бы сравнил поставку батарей С-300ПМУ-2 «Фаворит» шахматному дебюту или такому необратимому ходу, как рокировка — сам по себе он не решает исхода игры, но, на самом деле, он действительно создает основополагающую среду, в которой обоим игрокам придется вести свои операции. Для русских следующий шаг вполне очевиден — продолжать поставки сирийцам всех типов систем ПВО (особенно «Панцирей») с той целью, чтобы, в конце концов, быть в состоянии защитить все сирийское воздушное пространство от атак со стороны США или Израиля. Главные элементы такой многослойной сети ПВО уже развернуты; сейчас Сирия нуждается в том же — только в больших объемах. И я очень надеюсь на то, что Россия все это поставит.

Автор: Андрей Раевский публикуется под псевдоним The Saker — широко известный на Западе блоггер. Родился в г. Цюрих (Швейцария). Отец — голландец, мать — русская. Служил аналитиком в вооруженных силах Швейцарии и в исследовательских структурах ООН. Специализируется на изучении пост-советских государств. Проживает во Флориде (США).

Публикуется с разрешения издателя.

Перевод Сергея Духанова.