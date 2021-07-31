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Израиль готовит месть Ирану: Список целей уже определён - источники

31 июля 2021, 23:45  •  42 • Политика
Два члена экипажа погибли в результате атаки на израильский танкер у берегов Омана. Израиль винит в нападении Иран и готовит варианты мести. "Подготовлен банк целей, идёт их оценка", - сообщают источники.
Израиль готовит варианты возмездия Ирану, считая его виновным в нападении на израильское торговое судно в Аравийском море. Об этом сообщают источники СМИ в израильских спецслужбах.
Речь идёт о нападении на нефтяной танкер Mercer Street, которое произошло в пятницу 30 июля. В результате атаки были убиты двое членов экипажа – граждане Великобритании и Румынии. Судно с американским эскортом ушло в безопасную зону. Израильские спецслужбы уверены, что нападение устроил Иран.
Израиль готовит варианты возмездия Ирану за вчерашнюю атаку на нефтяной танкер в Аравийском море. Подготовлен банк целей, идёт их оценка,
- сообщает Telegram-канал "Военный обозреватель" со ссылкой на "12 канал".
Напомним, что Израиль активно практикует так называемые "превентивные атаки". Пользуясь американскими истребителями и вооружением, страна безнаказанно наносит удары по целям в государствах Ближнего Востока, которые считает угрозой для своей безопасности.

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