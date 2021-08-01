Израиль готов начать бомбардировки Ирана. Как это отразится на России?

Израиль не оставит без ответа нападение иранского беспилотника на японский танкер Mercer Street в Индийском океане, заявил источник в израильском военном ведомстве. Ближний Восток в очередной раз находится на грани войны, которая неизбежно отразится и на России. С одной стороны, ирано-израильский вооружённый конфликт существенно сократит наше поле для дипломатического манёвра. С другой же, война взвинтит мировые цены на нефть.

Израиль готовит удар-возмездие Ирану за нападение на японский танкер Mercer Street у берегов Султаната Оман. Дело в том, что оператором нефтяного танкера является израильское юридическое лицо (компания Zodiac). Источники в израильском военном ведомстве уже заявили о неизбежности последствий. По мнению разведки Военно-морских сил США, атака на гражданское транспортное судно, привёдшая к двум смертям (гражданина Румынии и подданного Великобритании), была совершена при помощи принадлежащих иранцам беспилотных летательных аппаратов в ответ на бомбардировки израильской авиацией военного аэропорта Аль-Дабаа в Сирийской Арабской Республике. В результате авианалёта погибло двое солдат организации "Хезболла", а также сгорели склады с вооружением и боеприпасами. Впрочем, США, не желая раздувать напряжённость, пока официально не подтверждали причастность официального Тегерана.

Сейчас судно Mercer Street находится в безопасности – его сопроводили военные корабли американцев, а Соединённые Штаты совместно с Израилем объявили о начале расследования инцидента. Но Ближневосточный регион вновь подошёл к опасной черте, отделяющей мир от войны.

"Опосредованная война"

У Израиля и Ирана нет дипломатических отношений – иранское руководство не признаёт существования еврейского государства и именует его не иначе как "сионистское образование" (признание, последовавшее в 1953 году, отозвано сразу же после Исламской революции 1979 года – уникальный случай в практике международных отношений государств мира с Израилем). Ирано-израильские отношения эксперты называют "опосредованной войной" (proxy war), зачастую выливающейся в формы открытого вооружённого противостояния.

Спектр противоречий между двумя ближневосточными странами внушительный. Иран поддерживает антиеврейские структуры, такие как ливанская "Хезболла", ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" (запрещена в России) в секторе Газа, оказывает помощь Башару Асаду в Сирии (традиционному врагу Тель-Авива). В ходе противостояния с Израилем в рамках сирийской гражданской войны с 2013 года погибли сотни иранцев. В свою очередь еврейское государство спонсирует леворадикальную "Организацию моджахедов иранского народа" (признана Ираком и Ираном террористической, ЕС и США в угоду своим интересам исключили её из списка террористов в 2009 и 2012 годах соответственно), оказывает отчаянное сопротивление иранской ядерной программе и поддерживает тесные связи с главными врагами исламской республики в регионе – Саудовской Аравией и Соединёнными Штатами Америки.

Ситуация усугубляется тем, что Израиль имеет в своём распоряжении ядерный арсенал, существование которого, правда, не подтверждает, но и не опровергает. Тель-Авив не подписал Договор о нераспространении ядерного оружия и имеет в наличии, по сведениям американцев, около 90 ядерных боезарядов – в два раза больше, чем у Северной Кореи. При этом предполагается, что у евреев есть так называемая ядерная триада: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Триада отсутствует у целого ряда держав ядерного клуба (её нет у Пакистана, КНДР, Франции и Великобритании).

Что с того?

Потенциальный вооружённый конфликт Израиля с Ираном может двояко отразиться на России. Наша страна имеет тесные отношения и с тем и с другим. Товарооборот с Израилем в доковидном 2019-м превысил 5 миллиардов долларов (сальдо в пользу России), с 2008 года между двумя странами отменены визы, Тель-Авив отказался присоединяться к антирусским санкциям США и Евросоюза. Кроме того, в Израиле проживает огромное число наших бывших соотечественников, в целом сохраняющих прорусские настроения (на выборах 2018 года за Владимира Путина в Израиле проголосовало 72%, для сравнения: в Великобритании – 52%).

С Ираном товарооборот также значительный – более 2 миллиардов долларов. Помимо этого, позиции Москвы и Тегерана совпадают по ряду международных проблем: обе страны поддерживают Асада в Сирии, иранцы нередко занимают русскую позицию по Крыму в Организации Объединённых Наций, Россия и Иран не признают "независимость" Косова и так далее.

Если Иран и Израиль начнут выяснять свои отношения военным способом, у России существенно сократится поле для манёвра на Ближнем Востоке. Но война в то же время неизбежно спровоцирует рост цен на нефть, так как будут сорваны поставки персидского чёрного золота на мировой рынок. На сегодняшний день Иран занимает девятое место в мире по нефтедобыче (2,6 млн баррелей в сутки) и третье – по разведанным нефтяным запасам (13,45% мировой добычи, у России же – 5,16%).