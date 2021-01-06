«Израиль должен перестать сердиться на Гитлера за Холокост». Украинские радикалы готовят пикет под посольством

Сегодня украинские националисты во главе с агентом СБУ Евгением Карасём устроят шабаш возле израильского посольства в Киеве. Поводом для мероприятия стали высказывания посла Израиля Джоэля Лиона, осудившего марш в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры. Об этом он написал в Twitter.«Мы решительно осуждаем любое прославление пособников нацистского режима. Пора Украине примириться со своим прошлым», — заявил дипломат.В ответ глава ультраправой организации С14 Евгений Карась анонсировал проведение акции «Покайтесь за геноцид!». Судя по афише мероприятия, его участники будут требовать у израильтян признать и осудить Голодомор, который, по распространенному среди националистов мнению, организовали лица еврейской национальности среди большевиков.«Покайтесь за геноцид! Когда Израиль признает голодомор? Приди добиться справедливости! Посольство Израиля. 18:00, среда, 6 января», - написано в афише.Сам Карась и его побратимы не скрывают, что это «ответка» за возмущение посла факельным маршем в честь лидера ОУН-УПА.«Бандера преступник? Преступники не признают голодомор. Пришла пора посольству заняться своими делами. Приди!», - призвал радикал единомышленников.К слову, его воззвание немедленно поддержал «воскресший» Аркадий Бабченко, а журналист Алексей Цымбалюк, аккредитованный в РФ вообще написал, что «Израиль должен перестать сердиться на Гитлера за Холокост». Он также пообещал прийти к посольству и сказать это в лицо израильским дипломатам. Впрочем, данная атака не спонтанная, она готовилась несколько дней. Это видно по комментариям, которые разгневанные сторонники Бандеры из львовских пабликов писали в ответ на высказывания Джоэля Лиона.«Посол Израиля - а риторика, как из совкового учебника. Причем, все украинофобы, вне зависимости от происхождения забывают выводы Нюрнбергского процесса, где черным по белому записано, что ОУН-УПА и их сторонники – это борцы с оккупантами», - уверяет Богдан Саварин.А Виктор Перун пишет, что «украинцы должны помнить - жи..ы – это свиньи, это они устраивали голодоморы, привели к власти Ленина, Гитлера, и вообще много чего натворили».«Пусть этот Джоэль расскажет, как жи..ы сперли земли у Палестины и себе присвоили», - негодует Злата Никитенко.Большинство патриотов вообще требует выслать посла и запретить ему появляться в Украине.Почуяв столь сильную общественную поддержку, ультраправые решили перевести дискуссию из соцсетей в публичную плоскость. Судя по всему, Украине грозит еще один международный скандал – после драк с Россией, Венгрией, Польшей. Эксперты считают, что он уничтожит остатки внешнеполитической легитимности режима Зеленского и понизит рейтинги гаранта. Ведь не секрет, что С-14 находится на бюджетном содержании и их протесты курирует служба безопасности. Значит, срикошетит и по Владимиру Александровичу. Но пострадают также обычные граждане. Так, Ульяна Комракова напоминает, что после установки памятника Петлюре в Киеве, Израиль изменил законодательство по срокам рассмотрения прощения об убежище для граждан Украины.«А еще массово депортировал украинских гастарбайтеров. Потом, ввели ограничения на въезд в Израиль для граждан Украины… мне интересно, после этой акции у посольства украинцам вообще перекроют въезд в Израиль?!», - написала она.«Посол уже persona non grata? Внесён на «Миротворец»? Нота протеста пишется? «Гэроя» уже защитили официальные органы власти? Почему молчит глава института Нацпамяти Дробович? Нам же вы впихиваете это всё? Теперь попробуйте всему миру впихнуть», - прокомментировала скандал юрист и политик Елена Лукаш.