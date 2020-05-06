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Израиль атакует российскую базу Хмеймим

06 мая 2020, 21:10  •  130 • Война
Многострадальная история с выбором Россией предпочтений на Ближнем Востоке продолжается. Москве по-прежнему приходится быть хорошей для Ирана и для Израиля одновременно. Все бы ничего, только эти страны, если кто забыл, уже десятилетия балансируют на грани войны, возможно, ядерной войны.
Сложно определить, какова наша реальная политика — вроде бы Кремль поступает умно, ведь отчасти благодаря его действиям удается сдерживать наиболее радикальные амбиции сторон. Да само наше присутствие уже является важным сдерживающим фактором — статус одной из крупнейших военных держав позволяет России выглядеть устрашающе в глазах ближневосточных диктатур (учитывая несменяемость Нетаньяху и Хаменеи, этот термин более чем уместен — авт.).
Тем не менее, были случаи, когда Москва действовала не совсем логично и позволяла региональным царькам выходить за рамки. Особенно это касается Нетаньяху. Его военные зачастую позволяли себе слишком многое в Сирии, и порой это создавало напряженность в наших отношениях с союзниками. Например, нам всем прекрасно известно, что у Тель-Авива есть карт-бланш на атаку практически любых военных объектов в Сирии, которые имеют хоть какое-то отношение к Тегерану. Израильские ВВС наносили удары чуть ли не в каждой точке западной САР. Без последствий. Это при том, что эту зону наши средства ПВО очень хорошо контролируют. Тут все очень просто объясняется — начнем сбивать израильтян, проблем станет в разы больше. Помимо контр с Нетаньяху, начнутся серьезные трудности с американцами, которые вроде бы считаются главным союзником еврейского государства. Что ж, кажется, у Москвы просто нет выбора — она сама стала заложницей той политики, что выбрала несколько лет назад в качестве основного ближневосточного курса.
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И вот, кажется, мы снова просчитались, вернее, поступили крайне нелогично. По сообщениям ближневосточных СМИ, на днях на территории российской базы Хмеймим приземлились два самолета — Airbus A310 и Ил-76. Уже странно — ни РФ, ни сирийцы не эксплуатируют первый. А вот Ил-76 принадлежит САР, только вот что интересно — оба самолета вылетели из аэропорта «Мехрабад». Последний расположен в Тегеране, и его активно эксплуатируют местные военные, собственно, они его в САР и снарядили. Точных данных о содержимом нет, но, как предполагается (и на то есть масса оснований — авт.), в Сирию прибыла очередная партия иранских оружия и боеприпасов. Вроде бы ничего удивительного — таким способом Тегеран поддерживает союзные себе группировки на протяжении чуть ли не всей войны в САР. Но раньше в этом Хмеймим не была задействована. На то есть много причин.
Если же сейчас ее и в самом деле начали эксплуатировать иранцы, то это, вероятно, грозит нам очередными осложнениями. Ответ прост — Израиль. Подобные рейсы Тель-Авив всегда отслеживал и очень часто атаковал уже доставленные грузы. К слову, для России это уже оборачивалось катастрофой — наш Ил-20 с пятнадцать военными на борту был уничтожен как раз в то время, когда израильские летчики наносили удары по иранским объектам в Латакии. На этих объектах было доставленное из Ирана оружие, которое предназначалось в пользование группировки «Хезболла». Трагедия быстро забылась, хотя первые дни виноватым мы считали именно Израиль — его самолеты подставили под удар наш Ил. Потом вдруг как-то сошлись на том, что проблема в криворукости сирийцев. Хотя с юридической точки зрения виноват, кажется, все-таки Израиль — он нарушил воздушное пространство САР, совершил агрессивный акт, не имея никаких законных оснований, и тем самым спровоцировал инцидент.
Историю замяли, но для нас она не обернулась ничем, кроме как потерей людей, техники и авторитет пострадал. Теперь же мы, если вышеописанная история правдива, уже чуть ли не намеренно провоцируем Израиль на конфронтацию. Незадолго до сообщений о прибытии самолетов на Хмеймим министр обороны Израиля Нафтали Беннет заявлял о том, что удары по иранским объектам в САР участятся и усилятся, ибо главная задача Тель-Авива — изгнать персов из соседней республики. Вряд ли он со своей командой пропустит информацию о причастии русских к иранским поставкам в Сирию. Да и вообще, по словам Беннета, для Израиля «главная цель — Иран», в том смысле, что еврейскому государству пора переходить «от оборонной тактики к наступлению». В общем, обновленный Израиль будет больше бомбить, взрывать, убивать, но делать это будет не в Израиле или Иране, а в Сирии. К нашему сожалению.
Вероятность того, что израильтяне захотят прекратить поставки иранской техники или оружия на Хмеймим, очень высока. Это не значит, что Беннет поднимет свои F-16 и прикажет им бомбить русских. Вряд ли бы его можно было назвать адекватным после такого решения. Нет, у него есть иные ресурсы. Например, ранее неоднократно выдвигались предположения о том, что те многочисленные дроны, засылаемые террористами для атак на Хмеймим, на самом деле так или иначе связаны с некоторыми государствами, вовлеченными в сирийский конфликт.
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Например, российский военный эксперт Алексей Леонков до этого в беседе с нами предполагал, что находящиеся в Идлибе боевики определенным образом связаны с США, Великобританией и Израилем. И движение своих БПЛА они, вероятно, координируют с обозначенными силами. Логично, ибо у боевиков отсутствуют даже элементарные средства разведки.
Если это предположение верно, то в ближайшей перспективе высоки риски того, что атаки беспилотников станут интенсивнее. Второй риск — действительно ли база Хмеймим такая уж неприкасаемая? Ранее ЦАХАЛ неоднократно атаковал объекты в непосредственно близости от российских средств ПВО. Атаковал успешно и без последствий. А что если израильская авиация атакует какой-нибудь иранский склад, примыкающий к нашей базе? Как-то не верится, что нашим военным тут же будет отдан приказ сбивать ЦАХАЛовские F-16 или иные летательные средства Израиля. Скорее всего, после двух-трехдневных возмущений наступит затишье. Похожее случалось ранее, почему бы этому не случиться снова?
В общем, если мы даем иранцам свои объекты, да еще в непосредственной близости от израильской границы, нам не следует ждать ничего хорошего. Как минимум, это обернется политическими трудностями, ну а в худшем случаем, опять пострадает кто-нибудь из наших военных.
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