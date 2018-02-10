Израиль атаковал 12 объектов на территории Сирии

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ВВС Израиля атаковали 12 объектов сирийской армии и Ирана на территории САР.

Стало известно, что сегодня израильские военные атаковали 12 целей на территории Сирии. Сообщается, что это было сделано в ходе очередного авианалета.

“Были атакованы в том числе три батареи системы ПВО САР и четыре объекта иранского присутствия в Сирии”, - сообщает армейская пресс-служба Израиля.

Кроме того, известно, что сам налет сопровождался массированным огнем с земли. В результате этого на севере Израиля сработали сирены тревоги.

Напомним, ранее сообщалось, что системы ПВО Сирии “отразили очередной удар Израиля”. Также в Сети уже публиковали фото сбитого израильского истребителя и видео, на котором видно, как катапультируются летчики.

