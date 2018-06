Израиль — фейковая страна. Часть 3 

• 95 • Аналитика

Тщательно скрываемые от мирового сообщества факты и документы о государстве процветающего сионизма

Статус границы между Израилем и Палестиной с 1949 года юридически не изменился, так как между двумя сторонами не было подписано договора, референдум на аннексированных территориях также не проводился. Поэтому согласно уставу ООН, который Израиль признал, вступая в ее члены, аннексированная захваченная территория не может считаться территорией Израиля. Разграничительная линия 1948 года по-прежнему является признанной суверенной границей Израиля. «Зеленая линия» по-прежнему является де-факто, а не де-юро, границей Израиля. Одной из целей израильской пропаганды является внушение мировой общественности мысли о том, что линия 1967 года является суверенной границей Израиля. В большинстве СМИ на протяжении десятилетий она так и называется, что является ложью.

Суверенная государственная граница Израиля с 1948 года не изменилась ни на метр. Любое иное «мнение» юридически считается грубым нарушением устава ООН. Соответственно любое заявление представителей Палестины касательно территориальных вопросов юридически ничтожно, так как до сих пор не существует государства Палестина, признанного, прежде всего, всеми политическими и религиозными группами. Соответственно нет и межправительственных договоров между несуществующей пока Палестиной и Израилем. Поэтому любое заявление представителей Палестины является исключительно частным мнением отдельных лиц или организаций, не представляющих все население и не являющихся его законным представителем. Кулуарные соглашения с помощью интриг, обещаний и давления с отдельными палестинскими представителями с точки зрения международного права юридически ничтожны.

Некоторые палестинские представители пытаются практически торговать тем, чего нет. К примеру, Фрэнсис А. Бойл, советник ООП, профессор международного права в университете Иллинойса утверждает, что именно в резолюции № 242 Совета Безопасности ООН якобы «установлены» границы палестинского государства, и поэтому ООП может вести переговоры по территориальным проблемам. Это, мягко говоря, ложь. В резолюции № 242 ничего не говорится об учреждении каких-либо границ, да и не может говориться. ООН не имеет полномочий учреждать, сообщать или указывать государству его границы. Государства должны сами договариваться между собой, что до сих пор юридически невозможно в виду отсутствия палестинской субъектности, которая согласно Конвенции Монтевидео может быть провозглашена исключительно в границах 1948 года всеми представителями палестинского народа.

В реальности сейчас существует юридический замкнутый круг. Государство Палестина не может быть провозглашено из-за отсутствия четких границ, а в свою очередь договор о границах не может быть заключен в виду отсутствия палестинской государственности. Выход из этой ситуации единственный – признание действующим единственно юридически законного плана раздела ООН от 1948 года, создание палестинского государства на его основе, а уж потом законные переговоры между двумя государствами, к которым ООН юридически уже не будет иметь отношения.

Израиль же идет другим, незаконным путем. Неофициально провозглашая «право сильного», он на протяжении десятилетий ведет пропагандистскую кампанию обмана и лжи, пытаясь уверить мировую общественность в том, что Израиль никогда не определял свои границы. Эта кампания началась с момента принятия Декларации и письма с просьбой о признании президенту Трумэну. Уже тогда Израиль не собирался законно, согласно международному праву, осуществлять свою государственность и суверенитет.

Хочу привести лишь несколько примеров подобной пропаганды и обмана:

- историк Ави Шлаим, профессор Оксфордского университета, сказал в интервью Middle East Policy Council, что «линии перемирия являются единственным международно признанными границами, которые когда-либо имел Израиль»

- Джон Уитбек, юрист-международник, советник ООП в статье «One and Only One Road to Peace for Israel and Palestine» утверждает, что «Израиль никогда не определял собственные границы»

- Ури Авнери, ветеран израильской журналистики, политик и «борец за мир» в статье «Crusaders and Zionists» пишет, что «с первого дня, государство Израиль отказалось изменять свои границы»

- Джереми Хаммонд, редактор Foreign Policy Journal, в главе IV своей книги «The Rejection of Palestinian Self Determination» о создании Израиля пишет, что «существенно, не были указаны границы для вновь провозглашенного государства»

- Джон Б. Джудис, политический историк, в своей книге «GENESIS. Truman, American Jews, and the Origins of the Arab/Israeli Conflict» обсуждает события 14 мая 1948 года в Вашингтоне (стр. 317) и пишет, что Клиффорд, работавший с письмом Эпштейна с просьбой о признании, не знал его содержания и не давал ссылки на его текст.

Подобных публикаций известных и уважаемых на Западе людей с титулами и регалиями тысячи. Что характерно, среди них находится большое число советников ООП, оказывающих влияние на руководство и политику этой палестинской организации, но действующих в интересах Израиля. Реальные документы, раскрывающие правду относительно этого вопроса, тщательно скрываются. К примеру, факсимиле подлинника письма Трумэну находится только на сайте Библиотеки Трумэна, тексты письма на двух сайтах - проекта «Авалон» школы права Йеля и Еврейской виртуальной библиотеки, а сам документ индексируется только как «письмо от Временного правительства к США», что значительно снижает вероятность его нахождения исследователями взаимоотношений Палестины и Израиля. Любое упоминание и приведение текста письма в СМИ со временем тщательно зачищается.

Телеграмма Эпштейна министру МИД Временного правительства Израиля Шертоку вычищена не только в СМИ, но даже на официальных сайтах Израиля. Факсимиле телеграммы впервые появилось в архивах сайта правительства Израиля как Документ № 3 в 2012 году. Но в скором времени доступ к нему был ограничен, при проходе по ссылке появляется надпись «Не найдено» с просьбой связаться с руководством сайта. То есть, документ сейчас доступен не для всех, а только для избранных. С подобным я неоднократно сталкивался, изучая архивы Мемориального комплекса истории Холокоста Яд Вашем. В процессе работы над этой статьей я также обнаружил, что с сайта ООН непостижимым образом исчезли некоторые документы, ссылки на которые еще совсем недавно были рабочими. Если документальная зачистка возможна на таком уровне, тогда что говорить про обычные СМИ и блоги в соцсетях. Возможно, со временем и эта публикация будет зачищена от неудобных документов и ссылок на них.

***

Самой Организацией Объединенных Наций с 1967 по 1989 год была принята 131 резолюция, касающиеся арабо-израильского конфликта. В том числе были ряд резолюций, прямо указывающих, что именно союзнические отношения США и Израиля позволяют последнему «продолжать агрессивную и экспансионистскую политику и практику» (см. резолюции Генеральной Ассамблеи 36/226 A и B от 17 декабря 1981 года, ЭС-9/1 от 5 февраля 1982 года, 37/123 F от 20 декабря 1982 года и 38/180 а-D от 19 декабря 1983 года, а/res/39/146 от 14 декабря 1984 года). В результате ООН приняла резолюцию ES-9/1 от 5 февраля 1982 года, в которой «выражает глубокое сожаление в связи с голосованием «против» постоянным членом Совета Безопасности, которое мешает Совету принять против Израиля в соответствии с главой VII Устава соответствующие меры, о которых говорится в резолюции 497 (1981), единогласно принятой Советом». В ответ на критику ООН США приняли Доктрину Негропонте, позволяющую США блокировать в ООН любую резолюцию, критикующую Израиль.

Совет ООН по правам человека, из состава которого только что вышли США, со времени своего основания в 2006 году по 2013 год принял против Израиля 45 постановлений, почти столько же (45,9%), сколько против всех остальных государств вместе взятых, за исключением постановлений, касающихся технической помощи. Совет Безопасности ООН до 2017 года принял 225 резолюций, касающихся арабо-израильского конфликта (полный список). Насколько член ООН Израиль выполняет все эти резолюции, может судить любой человек.

Все факты, приведенное в статье, дают любому государству законное юридическое право отозвать свое признание государства Израиль. Также, основываясь на провозглашенных самим Израилем неофициальном «праве сильного» и неустановленных границах, применить к нему военную силу и любые законные меры по принуждению к миру. В противном случае, даже не смотря на полную поддержку США, Израиль может оказаться вне правового поля, ограниченного нормами международного правами, и уже де-юре стать государством-изгоем.

Александр Никишин, «Колокол России»

Часть 1

Часть 2

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники