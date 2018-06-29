Израиль — фейковая страна. Часть 2

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Тщательно скрываемые от мирового сообщества факты и документы о государстве процветающего сионизма

В период 1948-1949 годов не было никаких сомнений относительно границ Израиля. 15 мая 1948 года в Вашингтоне официально было опубликовано письмо и признание Израиля Трумэном. В последующем признания Израиля всеми государствами в мире основывались именно на официально продекларируемой приверженности резолюции ООН, четко определяющей границы государства. Причем резолюция с планом разграничения отнюдь не была обязательной. В Декларации о независимости Израиля есть намек, что его создание санкционировано ООН. В соответствии со своим уставом ООН не имеет полномочий создавать или разграничивать государства. План раздела был только рекомендацией. План предусматривал процесс, начинающийся в конце срока действия Британского мандата на Палестину, который привел бы к созданию двух государств параллельно и одновременно. Но по причинам, перечисленным в начале Части 1 статьи, план был отклонен арабской стороной, он не мог быть осуществлен.

Израиль был создан в качестве суверенного государства по решению сионистского руководства, чтобы опередить процесс, предусмотренный в плане ООН, и объявить государство Израиль немедленно после прекращения действия Британского мандата на Палестину. Границы, указанные в то время, являются суверенными границами Израиля, границами, в пределах которых Израиль заявлял и осуществлял суверенную власть и в которых он был признан другими государствами.

Само создание государства Израиль не может быть признано ни законным, ни незаконным, так как не существует международной системы права, регулирующей создание государств. Израиль существует в качестве суверенного государства, поскольку он удовлетворял требованиям Конвенции Монтевидео и был признан в качестве такового другими государствами. А Конвенция Монтевидео, как я указывал в начале статьи, предусматривает четко очерченные границы государства, от чего официально отказывается современный Израиль. И это дает право любому государству на этих основаниях отозвать свое признание.

По многим причинам, связанным, прежде всего с политикой Израиля, народ Палестины до сих пор не смог осуществить свое законное право на создание собственного суверенного государства на подмандатной территории. Но, поскольку определение границы Израиля ограничивало суверенную сферу действия Государства Израиль до уровня, указанного для еврейского государства в плане раздела ООН, оно также определило границы несамоуправляющейся территории Палестины, создав возможность того, что палестинцы могут осуществить это право на свое собственное государство, на территории, выделенной арабскому государству в плане раздела ООН.

Конечно, границы могут быть изменены, но государство может получить территорию от соседа только путем законной аннексии, то есть согласно межправительственному договору или в результате референдума населения, проведенному в соответствии с международным правом. Получение территории путем войны нарушает основополагающие принципы Устава ООН. Тем не менее, это ровно то, что сделал, делает и собирается делать Израиль.

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Государство Израиль было основано в разгар гражданской войны между евреями и арабами. В 00:01 15 мая 1948 года, когда Декларация о независимости вступила в силу, еврейские ополченцы уже воевали за пределами суверенных границ Израиля на суверенной территории Палестины. В ту же ночь подразделения армий арабских государств вошли на территорию Палестины, а не Израиля. Таким образом, гражданская война стала войной между Израилем и арабскими государствами. Территория Израиля не подвергалась агрессии пяти арабских государств. Подавляющее большинство боевых действий велось в Палестине, за суверенными границами Израиля, ни одна иностранная армия не вошла на территорию Израиль. Лига арабских стран заявила в ООН, что войска вошли в Палестину с целью защиты арабов от израильских атак. Израиль сам заявил в ООН, что его силы действовали именно в Палестине, за пределами его границ, с целью защиты евреев от нападения арабов. Сама ООН не идентифицировала ни одну из сторон как агрессора.

Добившись признания своего государства, заявив о разделе линии границы, буквально несколько дней спустя, 20 мая, Временное правительство Израиля решило, что «Израиль не будет придерживается плану раздела ООН». 3 июня Бен-Гурион представил доклад Временному правительству, в котором говорилось:

«Вся территория Государства Израиль, выделенная нам в соответствии с резолюцией ООН, находится под нашим контролем, мы также завоевали несколько важных районов за пределами этих границ ... мы будем постоянно находиться в наступлении, которое не будет ограничиваться границами еврейского государства»

Если провести аналогию, то это аналогично, скажем, заявлению Гитлера в ответ на атаки советских войск под Москвой и Сталинградом на юридическое право Германии на территорию СССР до Урала.

Этим заявлением подтверждалось, во-первых, существование границ, и во-вторых намерение Израиля захватывать территорию за их пределами. По мере того, как война прогрессировала, Израиль продолжал завоевывать территорию, пока в 1949 году боевые действия не прекратились.

На захваченной территории между официальными границами и линией перемирия, Израиль незаконно стал применять израильские законы, а не законы военной оккупации и военного времени, согласно международному праву. Это сделало захваченную территорию де-факто частью Израиля. Таким образом, линия перемирия (Зеленая линия) стала де-факто границей Израиля. Данное действие не является юридической аннексией, так как соглашение о перемирии четко определяло: «Демаркационная линия перемирия не должна рассматриваться в каком-либо смысле как политическая или территориальная граница». Поскольку Израиль не собирается возвращать эту территорию, то ее по праву называют «украденной землей».

Согласно декларации о независимости, суверенная территория Израиля составляет около 55% всей Палестины, еще 23% - завоеванная (украденная) территория, а остальные 22% - это Западный берег и сектор Газа. Завоеванные земли включают города Акко, Ашкелон, Яффо, Назарет, Рамле, Беэр-Шева, Лидда и Западный Иерусалим. Все они, кроме Иерусалима, имеющего статус управляемой ООН территории, были выделены арабскому государству в плане раздела ООН, поскольку они имели преобладающее арабское население.

В соответствии с главой XI Устава ООН, о так называемом «sacred trust» (священном долге), он создается автоматически, когда государство (в данном случае Израиль) управляет несамоуправляющейся территорией (частью Палестины). Этим долгом определяется ответственность Израиля на оккупированной территории, которая заключается в том, чтобы признать, что «интересы жителей этих территорий имеют первостепенное значение» и помочь им «развивать самоуправление и свободные политические институты». Фактически эти обязанности заключаются в том, чтобы помочь палестинскому народу добиться своего права на самоопределение на своей собственной земле.

Однако Израиль серьезно нарушил этот «священный долг». Превращение этой территории в часть Израиля препятствует ее народу создавать свободные политические институты и органы самоуправления. Отказ в разрешении палестинским беженцам вернуться, разрушение их деревень и замена их на евреев-иммигрантов ставит интересы палестинского народа ниже интересов еврейских иммигрантов на Палестинской территории.

Глава XI Устава ООН также применяется на Западном берегу и в секторе Газа, оккупированных Израилем в 1967 году. Поскольку администрация является военной, она должна соблюдать и Женевские конвенции, которые Израиль также нарушает.

Александр Никишин, «Колокол России»

Окончание следует

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