Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И ...
«Херсон на выход из Украины»: бойцы ВСУ шокировали своим поведением простых граж...
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Блицкриг Азербайджана сорвался: Сотни военных попали в смертельную ловушку
Главная / В мире

Изощрённый способ шпионажа США на Дальнем Востоке раскрыт

07 октября 2020, 21:30  •  175 • В мире
Американцы нашли изощрённый способ шпионажа за российскими средствами ПВО, сообщает российский портал "Авиа.про". Речь идёт о недавней выходке американского Boeing RC-135W, который во время полёта переключил код транспондера. Впрочем, эта уловка не осталась незамеченной, в Китае указали на маскировку иностранного борта.
Выходку разведывательного Boeing RC-135W, который во время полёта притворился малайзийским самолётом, разоблачили почти мгновенно. Речь идёт о лайнере, пролетевшем всего в нескольких километрах от района развёртывания российских береговых ракетных комплексов и средств ПВО на Дальнем Востоке.
Китай сообщал об этом эпизоде с маскировкой в сентябре. По информации государственного аналитического центра КНР SCS Probing Initiative, борт был замечен на нейтральной территории. Его маршрут пролегал неподалёку от острова Хайнань, впоследствии он подошёл к материковой части Китая на расстояние 55 миль.
Однако во время полёта борт внезапно поменял код транспондера с разведывательного на обычный пассажирский. В случайность такового верится слабо, пишет издание Popular Mechanics. Тем более что тайны из этого сделать не удалось: китайские военные уловку раскрыли в режиме реального времени и сообщили всему миру об этом.
При этом, указывает "Авиа.про", случившаяся подмена для иностранных военных самолётов не в новинку. Правда, зачастую это происходило в отдалении от основных воздушных трасс.
"Текущая ситуация явно позволила американским военным получить сведения о российской системе обороны с куда более близкого расстояния, без каких-либо помех со стороны российских ВКС", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



175
Источник
Похожие новости
07 октября 2020, 19:40
Самолёт-разведчик пролетел над российской базой в Гюмри и "вырубился"
07 октября 2020, 05:55
Что нас может добить до конца года: Шесть прогнозов Stratfor
07 октября 2020, 00:25
Навального отравили незапрещённым "Новичком"? ОЗХО поделилась выводами
07 октября 2020, 00:25
Власти Киргизии защитили деньги в банкоматах от мародёров. Способ выбрали радикальный
07 октября 2020, 02:15
Ковидный бред достиг апогея: "Не дай Бог, чихнёт на уроке..."
07 октября 2020, 02:10
«По спланированному конспирологическому сценарию»: в МИД России отреагировали на доклад ОЗХО о Навальном
Новости партнеров
 
Выбор дня
07 октября 2020, 00:25
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтож...
07 октября 2020, 00:25
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил версию п...
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву...
07 октября 2020, 04:05
"Чудовищный удар по авторитету": Мардан о том, как Собянин может подставить...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
04 октября 2020, 08:15
Националисты «Азова» забили насмерть 63-летнего жителя Мариуполя
04 октября 2020, 17:25
Соловьёв показал "ответку" Зеленскому за дерзость с Лукашенко: Больше не Украина
01 октября 2020, 03:15
Украина уже не скрывает намерений захватить Донбасс. Грызлов вскрыл планы Киева
01 октября 2020, 06:00
«Если человек прозападный, то он дебил» – Монтян
07 октября 2020, 11:25
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были уничтожены ударом ВКС РФ
05 октября 2020, 02:35
"Господи, это же шурупы!" Русский Су-57 попытались похоронить янки. И провалили задачу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.