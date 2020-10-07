Изощрённый способ шпионажа США на Дальнем Востоке раскрыт

Выходку разведывательного Boeing RC-135W, который во время полёта притворился малайзийским самолётом, разоблачили почти мгновенно. Речь идёт о лайнере, пролетевшем всего в нескольких километрах от района развёртывания российских береговых ракетных комплексов и средств ПВО на Дальнем Востоке.

Китай сообщал об этом эпизоде с маскировкой в сентябре. По информации государственного аналитического центра КНР SCS Probing Initiative, борт был замечен на нейтральной территории. Его маршрут пролегал неподалёку от острова Хайнань, впоследствии он подошёл к материковой части Китая на расстояние 55 миль.

Однако во время полёта борт внезапно поменял код транспондера с разведывательного на обычный пассажирский. В случайность такового верится слабо, пишет издание Popular Mechanics. Тем более что тайны из этого сделать не удалось: китайские военные уловку раскрыли в режиме реального времени и сообщили всему миру об этом.

При этом, указывает "Авиа.про", случившаяся подмена для иностранных военных самолётов не в новинку. Правда, зачастую это происходило в отдалении от основных воздушных трасс.

"Текущая ситуация явно позволила американским военным получить сведения о российской системе обороны с куда более близкого расстояния, без каких-либо помех со стороны российских ВКС", - говорится в публикации.