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Изощрённый способ шпионажа США на Дальнем Востоке раскрыт
07 октября 2020, 21:30 • 175 • В мире
Американцы нашли изощрённый способ шпионажа за российскими средствами ПВО, сообщает российский портал "Авиа.про". Речь идёт о недавней выходке американского Boeing RC-135W, который во время полёта переключил код транспондера. Впрочем, эта уловка не осталась незамеченной, в Китае указали на маскировку иностранного борта.
Выходку разведывательного Boeing RC-135W, который во время полёта притворился малайзийским самолётом, разоблачили почти мгновенно. Речь идёт о лайнере, пролетевшем всего в нескольких километрах от района развёртывания российских береговых ракетных комплексов и средств ПВО на Дальнем Востоке.
Китай сообщал об этом эпизоде с маскировкой в сентябре. По информации государственного аналитического центра КНР SCS Probing Initiative, борт был замечен на нейтральной территории. Его маршрут пролегал неподалёку от острова Хайнань, впоследствии он подошёл к материковой части Китая на расстояние 55 миль.
Однако во время полёта борт внезапно поменял код транспондера с разведывательного на обычный пассажирский. В случайность такового верится слабо, пишет издание Popular Mechanics. Тем более что тайны из этого сделать не удалось: китайские военные уловку раскрыли в режиме реального времени и сообщили всему миру об этом.
При этом, указывает "Авиа.про", случившаяся подмена для иностранных военных самолётов не в новинку. Правда, зачастую это происходило в отдалении от основных воздушных трасс.
"Текущая ситуация явно позволила американским военным получить сведения о российской системе обороны с куда более близкого расстояния, без каких-либо помех со стороны российских ВКС", - говорится в публикации.
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