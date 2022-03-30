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Изоляция России грозит кризисом всему миру - Небензя
30 марта 2022, 06:30 • 23 • Политика
Постпред России в ООН Василий Небензя уверен, что попытки изолировать нашу страну приведут лишь к мировому экономическому кризису. Опасность, по его словам, несут введённые Западом односторонние санкции.
Предпосылки глобального экономического кризиса мирового масштаба увидел постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. По его мнению, к этому ведут антироссийские санкции, которые Запад вводит в одностороннем порядке.
"Реальные причины, грозящие мировому продовольственному рынку серьёзной турбулентностью, отнюдь не в действиях России, а в безудержной санкционной истерии, которую Запад развязал в отношении России", - заявил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.
Он отметил, что западные страны даже не задумались, как происходящее отразится на населении других стран.
"Даже неискушённому наблюдателю ясно, что снять напряжение транспортно-логистических, финансовых связей, обеспечить бесперебойность поставок и стабилизировать международные сельскохозяйственный и продовольственный рынки может только отказ от односторонних незаконных ограничительных мер", - отметил Василий Небензя.
Ранее эксперт Вячеслав Мищенко спрогнозировал экономический кризис в Европе. По его словам, он начнётся из-за отказа европейских политиков платить за русский газ рублями.
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