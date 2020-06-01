Изоляция Путина - в бункере или на работе? Дмитрий Песков терпеливо объяснил, как трудится президент

Песков подчеркнул, что Путин на самом деле не находится в изоляции.

"Он активно работает, есть и очные встречи, есть и видеоконференции", - уточнил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что многим, вероятно, сложно будет представить, сколько президент находится на телефонной связи - он ежедневно на связи с руководством регионов, главами министерств и крупных компаний. Рабочий день президента, отметил Песков, не ограничивается 8 или 12 часами.

"Он гораздо длиннее, и это каждый день без перерывов, потому что страна живёт, проблемы случаются, это требует вмешательства главы государства", - объяснил он.

Однако Песков уточнил, что действительно сократилось количество мероприятий с очными контактами - это обусловлено необходимостью беречь президента от какой-либо опасности, связанной с возможным заражением коронавирусом.

"Это оправдано и это никоим образом не влияет на его рабочий график, и мы видим нашего президента активно работающим", - подытожил он.