Изображая жертву: почему в Прибалтике призвали отвергнуть инициативы России по гарантиям безопасности

Министр обороны Литвы заявил, что предложения Москвы по гарантиям безопасности, изложенные в российских проектах договоров с США и НАТО, должны быть отвергнуты. По мнению главы литовского ведомства, альянсу и Вашингтону следует выдвинуть свои условия. Ранее премьер Эстонии сообщила, что её пугает сам факт диалога с РФ по безопасности, а замглавы МИД Латвии назвал невозможным реализацию предложений России. По мнению экспертов, страны Прибалтики сознательно увеличивают ставки в своей риторике, пытаясь выдать российские конкретные и справедливые предложения за некий диктат Западу. Балтийские республики опасаются сближения России с США и НАТО, а потому делают всё, чтобы этого не произошло, считают аналитики.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас призвал отвергнуть инициативы Москвы по гарантиям безопасности, изложенные в российских проектах договоров с США и НАТО. Об этом он заявил в эфире национального радио LRT.

«Ультимативные требования России должны быть отвергнуты и выдвинуты свои требования, так как обозначенные Западом красные линии были не раз Кремлём нарушены», — приводит его слова ТАСС.

Глава литовского военного ведомства также выразил надежду на то, что во время предстоящих в январе 2022 года переговоров Вашингтона и Москвы, России и НАТО, РФ и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не последуют решения, которые бы снизили уровень региональной безопасности.

«Полагаю, что в ходе этих контактов будет соблюдаться основной принцип: без ведома государств региона не вести за их спиной никакие переговоры (по этой теме. — RT)», — сказал он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что её пугает сам факт диалога с РФ по гарантиям безопасности.

«С точки зрения безопасности, очень пугает то, что такие переговоры с Россией вообще идут. Наши союзники обещали нам, что таких переговоров вести не будут и что предъявление таких требований неприемлемо», — отменила она в интервью телеканалу ETV+.

Каллас также высказала мнение, что в отношении России Эстония менее наивна по сравнению с некоторыми союзниками.

«Так что нам просто нельзя молчать. Но есть и положительный момент — к нам прислушиваются, у нас спрашивают совета, с нами ведут обсуждения», — утверждает эстонский премьер.

С подобными тезисами выступал на прошлой неделе и глава литовского МИД Габриелюс Ландсбергис в интервью британскому изданию The Times. По мнению министра, какие-либо переговоры не должны начинаться «по тому, что было предложено Россией». Он также призвал сразу же отвергнуть эти инициативы. К тому же Ландсбергис подчёркивал, что единственные переговоры, которые литовская сторона хотела бы видеть, — «по поводу возможности усиления гарантий безопасности региону, который начинается от Чёрного моря в Румынии и идёт до Эстонии».

МИД Литвы

© Lithuanian Ministry of Foreign Affairs

С критическими замечаниями относительно российской инициативы по гарантиям безопасности высказались и в Латвии. Замглавы МИД республики Анджей Вилумсонс в интервью украинскому изданию «Лига» назвал невозможным реализацию предложений РФ.

Российская инициатива

Напомним, 15 декабря Москва направила Вашингтону проекты договора с США и соглашения с НАТО о безопасности. В первом документе говорится, в частности, об обязательствах американской стороны остановить расширение НАТО на восток, об отказе от приёма в альянс стран постсоветского пространства, а также возведения на их территории баз и развития двустороннего военного сотрудничества с ними.

В соглашении с блоком речь идёт также о том, что члены альянса принимают обязательства, которые которые исключают его расширение, ведение блоком любой военной деятельности на территории Украины, а также других стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Как заявил президент России Владимир Путин, проекты договорённостей о гарантиях безопасности — не ультиматум, как его называют недоброжелатели.

«Мы видим уже, что их (проекты. — RT) некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет», — подчеркнул Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 21 декабря.

Позже он также заявил, что ответ Москвы на отказ Вашингтона и НАТО от гарантий безопасности «может быть самым разным». По его словам, это будет зависеть от предложений, которые сделают российскому лидеру военные эксперты. Однако Москва будет стремиться к достижению дипломатического переговорного результата, закреплённого юридически, в документах, предложенных РФ, отметил Путин.

«Для нас цель только одна — достичь договорённостей, которые обеспечили бы и сегодня, и в долгосрочной перспективе безопасность России и её граждан», — подчеркнул президент.

В Белом доме документы, направленные Россией, получили, однако пока не дали ответа по существу. Как отметил высокопоставленный представитель администрации США во время пресс-конференции 23 декабря, Вашингтон не намерен вести переговоры публично, поскольку считает, что «это неконструктивно».

«Мы не собираемся отвечать на все поступающие предложения или замечания, в том числе и от российского президента», — заявил он, добавив, что у американской стороны есть «собственные опасения, которые должны быть рассмотрены».

В Белом доме

globallookpress.com

© White House

По словам представителя Белого дома, США готовы начать переговоры «по нескольким каналам» в начале января: на двусторонней основе в рамках диалога по стратегической стабильности, который ведут Вашингтон и Москва, а также на многосторонней основе по линии Совета Россия — НАТО и ОБСЕ. По данным МИД РФ, российско-американские консультации по гарантиям безопасности должны пройти 10 января в Женеве.

«Ради поднятия самооценки»

Как отметил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, на фоне текущих международных политических событий, когда решаются важнейшие вопросы безопасности между Россией, США и НАТО, заявления прибалтийских стран с «некими советами» в адрес Вашингтона и альянса выглядят «просто смешными».

«Прибалтика почему-то в этих обстоятельствах возомнила себя центром силы и принятия политических решений, причём абсолютно необоснованно. На деле же литовское, эстонское и латвийское руководство не владеют такой проблематикой международных отношений, они не в состоянии посмотреть за пределы своего национального забора, а потому их советы ничего не стоят», — заявил эксперт в беседе с RT.

Межевич напомнил, что Литва, Эстония и Латвия следуют антироссийскому курсу, а потому отвергают любые инициативы Москвы.

«Когда Россия начинает говорить в полный голос, у стран Прибалтики случается детская истерика. Предложения же Москвы по безопасности там называют почему-то ультимативными требованиями, хотя это совсем не так. Вильнюс, Таллин и Рига отвергают даже сам факт переговоров, поскольку любые контакты с Россией США и НАТО ослабляют позиции трёх балтийских республик», — сказал аналитик.

Межевич также подчеркнул, что инициативы, выдвинутые Россией, будут рассматриваться вне зависимости «от криков и неуместных предостережений» балтийских стран.

«Нет ни малейшего сомнения в том, что западные страны пойдут на какие-то встречные шаги России. Запад во главе с США и НАТО совсем не хочет рисковать своей безопасностью ради поднятия самооценки Литвы, Эстонии и Латвии. Их, конечно, выслушают, но будут поступать так, как считают нужным», — считает эксперт.

В свою очередь, политолог Александр Асафов пояснил, что подобный призыв стран Прибалтики байкотировать предложения России по безопасности мотивированы тем, что этим республикам выгодно расширение влияния НАТО.

«Именно страны Балтии создавали миф о российской угрозе, кричали, что Россия якобы хочет на них напасть, пытаясь придать себе значимости как форпоста перед лицом российской угрозы, которому надо помогать. На фоне этого они получают финансовую помощь от США и НАТО, и терять её республики никак не хотят», — отметил аналитик в комментарии RT.

Символика НАТО

Legion-Media

© Jakub Dospiva

По словам Асафова, вся внешнеполитическая деятельность Литвы, Эстонии и Латвии связана с противостоянием России, а потому сейчас эти страны боятся, что Вашингтон и блок сблизятся с Москвой.

«И они делают всё, чтобы этого не произошло. В противном случае балтийским республикам будет сложнее сохранить свою роль жертвы и получать материальную помощь от США и Североатлантического альянса. Поэтому они выступают за ещё большее усиление НАТО», — подчеркнул эксперт.

Как резюмировал Асафов, страны Прибалтики сейчас сознательно увеличивают ставки в своей риторике, пытаясь выдать российские вполне конкретные и справедливые предложения за некий диктат Западу.

«Однако на самом деле это далеко не так, просто балтийские республики намеренно лукавят в терминологии, чтобы сохранить свои позиции», — заключил аналитик.