«Изо ста подозрений никогда не составится доказательства»: Захарова ответила Джонсону цитатой из Достоевского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону внимательнее читать произведения Фёдора Достоевского. Таким образом она ответила на слова главы британского МИД о том, что дело экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля похоже на начало романа «Преступление и наказание», где убийца заведомо известен. Захарова подчеркнула, что Лондон до сих пор не подкрепил доказательствами свои заявления о причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии. Между тем представители больницы в Солсбери сообщили, что состояние женщины улучшилось.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление министра иностранных дел Бориса Джонсона, который провёл параллель между делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и романом Фёдора Достоевского «Преступление и наказание».

Джонсон сказал, что дело Скрипаля «похоже на начало «Преступления и наказания» в том смысле, что все знают, кто виновен, вопрос только в том, признается он или его поймают».

«Борис, скажите, а вы «Преступление и наказание» всё-таки до конца дочитали или так на начале и остановились?» — поинтересовалась Захарова.

В отличие от властей Великобритании, отметила она, следователь Порфирий Петрович «весьма придирчиво и дотошно вёл дело об убийстве старухи-процентщицы и её сестры».

«В отличие от вас мы Достоевского читали, мы его любим и знаем. Так вот, цитата Фёдора Михаловича: «Изо ста кроликов никогда не составится лошадь, изо ста подозрений никогда не составится доказательства, ведь вот как одна английская пословица говорит, да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться, потому и следователь человек-с», — зачитала представитель российского МИД отрывок из романа.

Она также посоветовала главе Форин Офис получше ознакомиться с произведениями писателя.

«Борис, читайте Достоевского, вам полезно», — добавила она.

Борис Джонсон

Reuters

«И никаких доказательств»

Захарова ещё раз напомнила, что британская сторона поспешно заявила о причастности России к отравлению Скрипалей, не представив никаких доказательств.

«Лондон до сих пор не предъявил никаких доказательств и не обрисовал никакой конкретной картины произошедшего... Ещё раз хотела бы подчеркнуть: российская сторона не имеет никакого отношения к этому инциденту, а также не имеет никакой официальной информации от Лондона», — сказала Захарова.

Более того, Лондон намеренно уходит от контактов с посольством РФ в Британии по делу с отравлением в Солсбери. Поэтому российская сторона, как сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства, вынуждена узнавать о ходе расследования из СМИ.

«Ещё раз хотела бы сказать, что иначе как провокацию мы то, что делает Лондон, квалифицировать не можем. Это глобальная международная провокация», — подчеркнула она.

Обвинения Великобритании, представленные в презентации под названием «Инцидент в Солсбери», где показаны слайды с утверждениями о якобы причастности Москвы в том числе к хакерской атаке на бундестаг и дезинформационной кампании по делу о растлении в ФРГ несовершенной школьницы, в МИД РФ назвали примером классической дезинформации.

«Особое, конечно, недоумение, помимо прочего, вызывает причисление британской стороной вот к этому растущему списку претензий взлом бундестага в 2015 году. Коллеги, я хотела бы напомнить, что мы взламывали бундестаг лишь однажды — в 1945-м при освобождении Берлина от нацистской чумы. Правда, тогда он ещё назывался рейхстагом», — заметила официальный представитель министерства.

Давление на ЕС

Что же касается высылки российских дипломатов из-за дела Скрипаля, США и Великобритания в этой связи оказывали колоссальное давление на страны ЕС, констатировала Мария Захарова.

«Мы исходим из того — и об этом уже говорили, — что понимаем, какое колоссальное давление Лондон и Вашингтон — и у нас теперь нет сомнения, что это синхронизированные действия, — оказывали на своих партнёров. Как ни странно, они постоянно говорят: по ЕС и НАТО. Вообще, Соединённые Штаты в ЕС не входят, но они всё время говорят, что партнёры по ЕС и НАТО. Мы прекрасно понимаем, какое нечеловеческое давление они оказывали на партнёров, используя как раз этот принцип проявления солидарности и единого внешнеполитического курса», — отметила она.

По словам дипломата, Россия также исходит из того, что страны, которые поддались и поддаются этому давлению, «совершают большую ошибку».

Как заверили в МИД, от Москвы вскоре последует адекватный ответ на высылку сотрудников дипмиссий.

«Они сейчас прорабатываются, и я думаю, в ближайшее время о них будет объявлено. Форма, содержание — обо всём вы узнаете, когда это будет до конца проработано», — сообщила Захарова.

В министерстве также предостерегли о возможном росте числа арестов российских граждан за рубежом на фоне ситуации со Скрипалём.

Напомним, 27 марта США, Канада, Украина, Албания, Македония, Норвегия и Австралия, а также ряд стран ЕС (Венгрия, Германия, Дания, Италия, Испания, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония) объявили о высылке российских дипломатов. Такой шаг они объяснили выражением солидарности с Лондоном, обвиняющим Москву в причастности к отравлению в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Первыми объявили о высылке российских дипломатов сами власти Соединённого Королевства. ЕС, в свою очередь, отозвал для консультаций посла Евросоюза в РФ Маркуса Эдерера.

Между тем сегодня стало известно о состоянии здоровья потерпевших.

Как сообщили в районной больнице города Солсбери, Юлия Скрипаль чувствует себя лучше, а её отец Сергей Скрипаль остаётся в стабильном, но критическом состоянии в реанимации.

«Два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина, которому около 60 лет, и женщина около 30 лет. Мужчина остаётся в критическом, но стабильном состоянии в отделении интенсивной терапии после контакта с нервно-паралитическим веществом. Состояние женщины улучшается, сейчас оно стабильно», — рассказали РИА Новости в больнице.

Доклад Скотленд-Ярда

Накануне в докладе британской полиции были опубликованы последние данные расследования дела об отравлении в Солсбери. Согласно этим материалам, россияне впервые подверглись воздействию химического вещества в своём доме.

Офицеры полиции у дома Сергея Скрипаля

Reuters

«В результате тщательной криминалистической и научной экспертизы следователи полагают, что Скрипали впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим агентом в своём доме. Специалисты выявили на сегодняшний день самую высокую его концентрацию на входной двери», — говорится в сообщении Скотленд-Ярда.

Там уточнили, что сотрудники полиции продолжат изучать район вокруг дома Скрипалей как в рамках расследования, так и в качестве меры предосторожности. Причём этот процесс может занять недели, а то и месяцы.

Сообщается, что к круглосуточным работам по делу Скрипаля привлечены порядка 250 британских специалистов в области контртерроризма, которым оказывают полную поддержку эксперты и партнёры.

«Следы нервно-паралитического вещества были найдены и в ряде других мест, в которых следователи работали в последние несколько недель, однако в более низкой концентрации, нежели по домашнему адресу», — сказано в новом отчёте.

В частности, британские полицейские оцепили детскую площадку в небольшом сквере у дома Скрипаля. При этом сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что риск для здоровья представителей общественности минимален.

В Скотленд-Ярде и полицейском управлении графства Уилтшир назвали проводимое расследование «чрезвычайно сложным» и поблагодарили жителей Солсбери за их терпение и понимание.