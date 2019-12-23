«Изначально наши предложения проигнорировали»: Россия готова передать Нидерландам данные по делу о катастрофе MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве в расследовании обстоятельств крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Об этом стало известно из письма главы МИД королевства Стефа Блока к парламенту. В частности, речь идёт о незакрытии Украиной воздушного пространства над Донбассом во время боевых действий. По словам постпреда при ЕС Владимира Чижова, изначально предоставляемые Москвой сведения игнорировались, однако российская сторона готова к сотрудничеству.

Россия готова сотрудничать с Нидерландами в расследовании обстоятельств, которые привели к крушению самолёта Boeing 777 рейса MH17, произошедшего в восточной части Украины 17 июля 2014 года. Об этом заявил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов в ходе видеомоста, организованного в МИА «Россия сегодня».

«Я не видел пока заявлений министра иностранных дел Нидерландов. Могу сказать, что те данные, которые Россия собрала вскоре после этого инцидента, РФ была готова изначально предоставить той совместной международной группе, которая занималась расследованием этого инцидента, в том числе это касалось и данного аспекта, о котором вы упомянули», — заявил Чижов.

Он с сожалением констатировал, что Совместная следственная группа (ССГ) проигнорировала предложения российской стороны.

«Мы готовы взаимодействовать в прояснении всех обстоятельств данного инцидента. В марте начнутся судебные слушания по этому поводу, в том числе и в этом контексте мы готовы предоставить имеющиеся у нас данные», — констатировал посол.

В понедельник, 23 декабря, на сайте правительства Нидерландов было опубликовано письмо главы МИД Стефа Блока к парламенту относительно стратегии дальнейшего развития отношений с Россией. В документе, в частности, отмечается, что королевство обратилось к Москве с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной частью Украины в день крушения MH17.

В июле МИД России в связи с пятой годовщиной катастрофы авиарейса MH17 отмечал, что в адрес Украины каких-либо обвинений в связи с незакрытием ею своего воздушного пространства в зоне над вооружённым конфликтом выдвинуто не было, хотя этот факт стал предметом исков в ЕСПЧ против Украины.

Вместе с тем Блок выразил разочарование в связи с тем, что Москва не исполнила запрос Амстердама по задержанию экс-командира одного из подразделений ПВО самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха. Голландские власти считают, что он может быть причастен к крушению малайзийского Boeing.

«Установление правды и привлечение к ответственности за крушение MH17 остаётся приоритетом для голландского правительства. Мы в долгу перед жертвами трагедии и их родственниками», — говорится в письме главы МИД Нидерландов.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что прокуратура Нидерландов пытается скрыть собственные промахи в расследовании крушения, обвиняя Москву в якобы нежелании сотрудничать. Кроме того, она отметила, что запрос Амстердама о выдаче Владимира Цемаха был сделан с целом рядом нарушений.

«Выяснилось, что приказ об аресте отдавался в устной форме, а его документальное оформление проведено лишь после встречного запроса российской стороны. При этом Цемах не был объявлен прокуратурой Нидерландов в розыск и не был внесён в базу Интерпола как разыскиваемое лицо. Если бы российские власти поверили запросу прокурора из Нидерландов, то нарушили бы тем самым статью 5 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод», — отметила Захарова.

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта назвал положительным шагом обращение Нидерландов к России по вопросу сотрудничества в расследовании незакрытия Украиной воздушного пространства над восточной частью страны в день крушения MH17.

«Россия может кое-что подсказать, какие-то существенные вещи, помочь интерпретировать те факты и те выводы, которые уже имеются у следствия. Это можно расценивать как продвижение по пути настоящего, серьёзного расследования, и тогда выявятся новые, интересные факты, которые могут пролить свет на реальные причины этого трагического события», — подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Как считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, голландскому правосудию становится труднее игнорировать какие-то очевидные моменты, которые не встраиваются в выбранную ранее тактику обвинений в адрес России, однако пока нельзя говорить об изменении ситуации.

«Пока ещё рано судить, в чём цель этого запроса: пересмотреть ситуацию или огласить финальный вердикт. Дело в том, что голландское следствие предпочло бы, судя по всему, вообще не отвечать ни на какие вопросы. Потому что все ответы будут для него некомфортны», — заявил собеседник RT.

Напомним, что в результате трагедии, произошедшей с малайзийским Boeing 777, погибли 298 человек. После авиакатастрофы была создана Совместная следственная группа под руководством Нидерландов, в состав которой вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В итоге ССГ обвинила Москву в причастности к крушению, несмотря на то что российская сторона отмечала бездоказательность обвинений.

Reuters

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Кроме того, Россия провела собственное расследование, а всю полученную информацию, касающуюся трагедии, передала международным следователям. Однако они игнорировали полученные от Москвы сведения, настаивая на вине российской стороны.

В то же время на политизированность и стремление возложить ответственность исключительно на Россию указывали и власти Малайзии.

«Такое впечатление, что главной целью было не узнать, как всё произошло, а повесить это преступление на русских. Это отнюдь не нейтральная экспертиза», — говорил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.